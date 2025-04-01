Was sind Mpox?
Mpox ist eine Infektion, die durch das Affenpockenvirus verursacht wird. Das Affenpockenvirus ist Teil derselben Virenfamilie wie das Virus, das Pocken verursacht. Mpox ist jedoch weniger schwerwiegend als Pocken. Mpox ist nicht mit Windpocken verwandt.
Mpox kann einen Ausschlag verursachen, der wie Pickel oder Blasen aussieht.
Die Symptome halten normalerweise zwei bis vier Wochen an.
Mpox kann sich bei engem persönlichem Kontakt auf jeden Menschen ausbreiten.
Die meisten Fälle von Mpox müssen nicht speziell behandelt werden. Manche Fälle werden aber mit Medikamenten behandelt.
Es gibt eine Schutzimpfung gegen Mpox.
Mpox sind selten tödlich.
Im Jahr 2022 wurden in Ländern, in denen es normalerweise keine Infektionen mit Mpox gibt, Fälle von Mpox gemeldet, aber die Anzahl der neuen Fälle in den Vereinigten Staaten ist seit dem Spitzenwert im August 2022 drastisch zurückgegangen. Vor 2022 verursachten Mpox am häufigsten Erkrankungen in Zentral- und Westafrika.
Was sind die Symptome von Mpox?
Ein Ausschlag ist das häufigste Symptom von Mpox. Der Ausschlag bei Mpox:
Kann schmerzhaft sein oder jucken.
Beginnt als flache, rote Flecken.
Entwickelt sich später zu abstehenden Pusteln, die wie Pickel aussehen.
Beginnt häufig an oder in der Nähe der Genitalien oder im Mund.
Kann auch an Händen, Füßen, Brust, Gesicht oder Mund auftreten.
Verkrustet oder schält sich vor dem Abheilen.
Andere Symptome können vor, während oder nach dem Auftreten des Ausschlags auftreten.
Fieber
Schüttelfrost
Kopfschmerzen
Muskelschmerzen
Rückenschmerzen
Extreme Müdigkeit
Geschwollene Lymphknoten (manchmal auch als „geschwollene Drüsen“ bezeichnet)
Gelegentlich treten schwere Komplikationen auf
Die Symptome können ein bis drei Wochen nach der Infektion einsetzen. Das Virus kann von dem Zeitpunkt an auf eine andere Person übertragen werden, an dem die Symptome einsetzen. Das Virus kann nicht mehr verbreitet werden, wenn alle Läsionen verkrustet sind, die Kruste abgefallen ist und sich gesunde Haut an der Stelle gebildet hat, an der vorher die Kruste war. Dies dauert gewöhnlich ein oder zwei bis vier Wochen.
Der durch Mpox verursachte Ausschlag ähnelt dem von Pocken. Vor dem Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals im Gesicht und breitete sich auf andere Körperteile aus, einschließlich der Handflächen und der Fußsohlen. Die an jeglichen Körperteilen auftretenden Hautläsionen waren alle ähnlich und traten in Gruppen auf.
Beim weltweiten Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals an den Genitalien oder im Mund, war oft schmerzhaft und breitete sich nicht aus oder durchlief nicht die typischen weiteren Krankheitsstadien.
Bild mit freundlicher Genehmigung der Public Health Image Library der Centers for Disease Control and Prevention.
Bild des NHS England High Consequence Infectious Disease Network
Bild des NHS England High Consequence Infectious Disease Network
Bild mit freundlicher Genehmigung der Public Health Image Library der Centers for Disease Control and Prevention.
Bild des NHS England High Consequence Infectious Disease Network
Bild des NHS England High Consequence Infectious Disease Network
Woran erkennt der Arzt Mpox?
Wenn Sie einen Ausschlag haben, der wie durch Mpox verursachter Ausschlag aussieht, wird Ihr Arzt Sie auf Mpox testen lassen.
Der Test wird mit Proben des Ausschlags durchgeführt.
Es könnte auch ein Bluttest durchgeführt werden.
Wie wird eine Infektion mit Mpox behandelt?
Ohne Behandlung erholen sich die meisten Menschen innerhalb von zwei bis vier Wochen.
Der Arzt kann Ihre Symptome mit Schmerzmitteln, Flüssigkeitszufuhr und Wundversorgung behandeln, damit Sie sich wohler fühlen.
Medikamente zur Behandlung von Pocken können Menschen verabreicht werden, die ein höheres Risiko für eine schwere Erkrankung durch Mpox haben. Beispielsweise können Patienten mit einem schwachen Immunsystem Medikamente verabreicht werden.
Wie wird einer Infektion mit Mpox vorgebeugt?
Es ist eine Schutzimpfung gegen Mpox verfügbar.
Sie sollten sich impfen lassen, wenn Sie Mpox ausgesetzt waren.
Manche Menschen tragen ein höheres Risiko, an Mpox zu erkranken, als andere. Personen mit höherem Risiko sollten geimpft werden, einschließlich Personen, die:
Von den Gesundheitsbehörden als jemand identifiziert wurde, der mit einer Person mit Mpox Kontakt hatte
Geschlechtsverkehr mit jemandem hatten, bei dem innerhalb der letzten zwei Wochen Mpox diagnostiziert wurden
Mehrere Sexualpartner in den letzten zwei Wochen in einem Gebiet hatten, das für Mpox bekannt ist
In Umgebungen arbeiten, in denen sie Mpox ausgesetzt sein können, wie z. B. als bestimmte Labor- oder medizinische Fachkräfte
Wenn Sie geimpft werden sollten, fragen Sie Ihren Arzt oder das lokale Gesundheitsamt, wo Sie den Impfstoff finden können.
Wenn Sie an einer Infektion mit Mpox leiden, sollten Sie:
Zu Hause bleiben und sich von anderen Menschen fernhalten, bis sich dort Ihre Haut erneuert hat, wo vorher Schorf durch die Pickel war
Direkten körperlichen Kontakt mit anderen Menschen und mit Tieren vermeiden
Keine persönlichen Gegenstände wie Bettwäsche, Handtücher, Kleidung, Trinkgläser oder Essbesteck mit anderen teilen
Häufig berührte Oberflächen und Gegenstände reinigen und desinfizieren
Eine Maske tragen, wenn zu Hause ein enger Kontakt mit anderen Personen notwendig ist