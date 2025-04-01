Was sind die Symptome von Mpox?

Ein Ausschlag ist das häufigste Symptom von Mpox. Der Ausschlag bei Mpox:

Kann schmerzhaft sein oder jucken.

Beginnt als flache, rote Flecken.

Entwickelt sich später zu abstehenden Pusteln, die wie Pickel aussehen.

Beginnt häufig an oder in der Nähe der Genitalien oder im Mund.

Kann auch an Händen, Füßen, Brust, Gesicht oder Mund auftreten.

Verkrustet oder schält sich vor dem Abheilen.

Andere Symptome können vor, während oder nach dem Auftreten des Ausschlags auftreten.

Fieber

Schüttelfrost

Kopfschmerzen

Muskelschmerzen

Rückenschmerzen

Extreme Müdigkeit

Geschwollene Lymphknoten (manchmal auch als „geschwollene Drüsen“ bezeichnet)

Gelegentlich treten schwere Komplikationen auf

Die Symptome können ein bis drei Wochen nach der Infektion einsetzen. Das Virus kann von dem Zeitpunkt an auf eine andere Person übertragen werden, an dem die Symptome einsetzen. Das Virus kann nicht mehr verbreitet werden, wenn alle Läsionen verkrustet sind, die Kruste abgefallen ist und sich gesunde Haut an der Stelle gebildet hat, an der vorher die Kruste war. Dies dauert gewöhnlich ein oder zwei bis vier Wochen.