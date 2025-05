Eine rhinozerebrale Mukormykose kann Schmerzen, Fieber, schmerzende Nasennebenhöhlen und bei einer Infektion der Augenhöhle (sogenannte orbitale Zellulitis) ein Hervortreten des befallenen Augapfels (Proptosis) verursachen. Es kann zu einem Verlust des Sehvermögens kommen.

Die Infektion kann das Dach der Mundhöhle (Gaumen), die Knochen rund um die Augenhöhle, die Nebenhöhlen und die Nasenscheidewand (Septum) zerstören. Das abgestorbene Gewebe wird schwarz.

Eine Infektion des Gehirns kann zu Schwierigkeiten mit der Sprache und dem Sprachverständnis, Krampfanfällen, teilweiser Lähmung und Koma führen.

Rhinozerebrale Mukormykose Einzelheiten ausblenden Bei der rhinozerebralen Mukormykose inhalieren Menschen bestimmte Pilze, die Nase, Nebenhöhlen, Augen und Gehirn infizieren. Das betroffene Gewebe stirbt ab. Wenn die Augen infiziert sind, kann Eiter aus den Augen abfließen. Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. Thomas F. Sellers von der Emory University über die Public Health Image Library der Centers for Disease Control and Prevention.

Die pulmonale Mukormykose ruft schwere Symptome wie hohes Fieber, Husten und Atembeschwerden hervor.

Bei der kutanen Mukormykose kann der Bereich um die verletzte Haut herum warm und rot werden, anschwellen und schmerzen. Die Person kann auch Fieber haben. Es kann zu Geschwüren oder Blasen kommen, und das infizierte Gewebe kann sich schwarz färben.

Der Pilz tendiert dazu, in die Arterien einzudringen. Aus diesem Grund bilden sich Blutgerinnsel in den Arterien, wodurch der Blutfluss zum Gewebe blockiert wird und das Gewebe abstirbt. Der Pilz wächst unkontrolliert in dem toten Gewebe, das sich schwarz verfärbt. Angrenzende Regionen können bluten.