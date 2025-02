Bandwurminfektion

Schweine-, Rinder- und Fischbandwürmer sind große bandförmige Plattwürmer. Sie leben im Darm des Menschen und können 4,5 bis 9 Meter lang werden. Der Mensch gilt als Endwirt, weil die erwachsenen Bandwürmer in seinem Darm leben. Die eierhaltigen Abschnitte dieser Würmer (die Proglottiden) werden mit dem Stuhl ausgeschieden.

Wenn menschliche Fäkalien unbehandelt in die Umwelt gelangen, können die Eier von Zwischenwirten wie Schweinen, Rindern oder (wie beim Fischbandwurm) kleinen Süßwasser-Krebstieren, die ihrerseits wiederum Fischen als Nahrung dienen, gefressen werden. Die Eier schlüpfen und werden im Zwischenwirt zu Larven. Die Larven dringen in die Darmwand ein und gelangen durch die Blutbahn in die Skelettmuskulatur und andere Gewebe, wo sie Zysten bilden.

Menschen infizieren sich mit diesen Parasiten, wenn sie die Zysten in rohem oder halbgarem Fleisch oder bestimmten Arten von Süßwasserfisch essen. Aus den Zysten schlüpfen Larven und entwickeln sich zu adulten Würmern, die sich in der Darmwand verankern. Die Würmer wachsen dann in der Länge und beginnen Eier zu produzieren.

Lebenszyklus des Schweinebandwurms