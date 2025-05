University of Virginia School of Medicine

Bestimmte Saugwurmarten verursachen Darminfektionen.

Saugwürmer sind parasitär lebende Plattwürmer. Es gibt viele verschiedene Arten von Saugwürmern. Die verschiedenen Arten befallen tendenziell unterschiedliche Körperbereiche. Die folgenden Saugwürmer infizieren den Darm:

Fasciolopsis buski, der Fasziolopsiose verursacht

Heterophyes heterophyes, der Heterophyose verursacht

(Siehe auch Überblick über Parasiteninfektionen.)

Saugwurminfektionen des Darms treten in der Regel in Ägypten, im Nahen Osten und in Teilen Asiens und auf dem indischen Subkontinent auf.

Der Lebenszyklus von Saugwürmern ist komplex. Der Mensch zieht sich Saugwurminfektionen des Darms durch verunreinigtes Wasser oder den Verzehr von Wasserpflanzen (wie z. B. Wasserkastanien) oder von rohem, nicht durchgegartem oder gepökeltem Süßwasserfisch zu, der Zysten von Saugwurmlarven enthält.

Lebenszyklus der Riesendarmegel (Fasciolopsis buski) Bild Bild mit freundlicher Genehmigung der Centers for Disease Control and Prevention Image Library.

Lebenszyklus von Heterophyes heterophyes Bild Bild mit freundlicher Genehmigung der Centers for Disease Control and Prevention Image Library.

Saugwurminfektionen des Darms rufen gewöhnlich keine oder nur leichte Symptome hervor. Bei schweren Infektionen haben die Betroffenen aber Bauchschmerzen, Durchfall und Fieber. Mitunter verhindern die Saugwürmer auch, dass Nahrung normal aufgenommen wird (es kommt zu einer sogenannten Malabsorption) oder sie blockieren den Darm (sogenannter Darmverschluss).

Diagnostiziert werden Saugwurminfektionen des Darms, wenn Eier oder mitunter adulte Saugwürmer im Stuhl (Fäzes) eines Patienten zu erkennen sind.

Diese Saugwurminfektionen werden mit Praziquantel medikamentös behandelt.

Siehe auch die Informationen der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zur Fasciolopsiasis.