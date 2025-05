Cystoisosporiasis

Vorgebeugt wird mit Händewaschen sowie Vorsichtsmaßnahmen bei Nahrungsmitteln und Wasser.

Personen, die in tropische und subtropische Gebiete reisen, wo die Infektion häufig vorkommt, sollten auf ungegarte Lebensmittel wie Salate und Gemüse und auf möglicherweise kontaminiertes Wasser und Eis verzichten. Händewaschen mit Seife und Wasser ist wichtig. Abgekochtes Trinkwasser ist unbedenklich. Durch das Filtern von Wasser durch einen Filter mit 0,1 oder 0,4 Mikron können Cystoisospora-Zysten und andere Parasiten sowie Krankheiten verursachende Bakterien aus dem Wasser entfernt werden. Detaillierte Empfehlungen für international Reisende sind verfügbar im Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Yellow Book: Food & Water Precautions.