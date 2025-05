University of Virginia School of Medicine

Cyclosporiasis ist eine Infektion des Dünndarms, die durch den Parasiten Cyclospora cayetanensis verursacht wird. Die Hauptsymptome sind wässriger Durchfall mit Bauchkrämpfen und Übelkeit.

Menschen können sich durch Aufnahme von importierten Nahrungsmitteln oder kontaminiertem Wasser mit Cyclospora infizieren.

Die Symptome der Cyclosporiasis können bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem, wie z. B. Patienten mit dem humanen Immundefizienz-Virus (HIV) schwerwiegender sein.

Die Symptome variieren, umfassen aber wässrigen Durchfall, Bauchkrämpfe, Fieber und Gewichtsverlust.

Normalerweise wird die Infektion diagnostiziert, wenn der Arzt Cyclospora in einer Stuhlprobe identifiziert.

Trimethoprim/Sulfamethoxazol (TMP/SMX) wird zur Behandlung von Cyclosporiasis eingesetzt.

Cyclosporiasis kommt am häufigsten in warmen Klimazonen vor, wo die hygienischen Verhältnisse schlecht sind. In endemischen Gebieten sind sowohl Einwohner als auch Reisende gefährdet.

Fälle von Cyclosporiasis werden zunehmend in den Vereinigten Staaten, Kanada und Europa dokumentiert. In den Vereinigten Staaten treten Ausbrüche in der Regel im Sommer auf und werden mit dem Verzehr von frischen Produkten wie Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren, Heidelbeeren, Basilikum, Koriander, Kaiserschoten, Knackerbsen, zubereitetem Gemüse und verschiedenen Salaten in Verbindung gebracht.

Lebenszyklus von Cyclospora Bild Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.

Symptome der Cyclosporiasis Das Hauptsymptom von Cyclosporiasis ist ein plötzlicher, nicht blutiger, aber wässriger Durchfall mit Übelkeit. Weitere Symptome sind Fieber, Bauchkrämpfe, Erbrechen, Müdigkeit und Gewichtsverlust. Die Symptome dauern bei Menschen mit einem normalen Immunsystem einige Tage bis einen Monat oder länger an. Es kann zu Rückfällen kommen. Bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem, einschließlich HIV-Patienten, kann Cyclosporiasis schweren Durchfall verursachen, der lange Zeit anhalten kann.

Diagnose der Cyclosporiasis Stuhltests Zur Diagnose von Cyclosporiasis wird eine Stuhlprobe unter dem Mikroskop auf Cyclospora-Eier untersucht. Spezielle Methoden können eingesetzt werden, um die Chancen zu steigern, dass die Eier identifiziert werden. Molekulare Verfahren stehen in einigen Referenzlabors zur Bestimmung von Parasiten-DNA zur Verfügung. Wenn die Stuhluntersuchung keine Ursache für den anhaltenden Durchfall ergibt, kann der Arzt einen biegsamen Beobachtungsschlauch (Endoskop) verwenden, um den oberen Teil des Verdauungstrakts zu untersuchen und eine Gewebeprobe (eine Biopsie) zu entnehmen, die dann unter dem Mikroskop untersucht und auf Parasiten-DNA analysiert wird.

Behandlung der Cyclosporiasis Trimethoprim/Sulfamethoxazol (TMP/SMX)

Alternativ Ciprofloxacin Die meisten gesunden Menschen werden ohne Behandlung wieder vollständig gesund. Unbehandelt kann die Krankheit einige Tage bis zu einem Monat oder länger andauern und erneut auftreten. Die Behandlung der Wahl bei Cyclosporiasis besteht aus einer doppelten Dosis TMP/SMX, die 7 bis 10 Tage lang oral eingenommen wird. Bei Menschen mit HIV ist eine möglichst wirksame Behandlung der HIV-Infektion mit antiretroviralen Medikamenten absolut wichtig. Eine solche Behandlung kann das geschwächte Immunsystem stärken, was in der Regel dazu beiträgt, den Durchfall und andere Symptome unter Kontrolle zu bringen. HIV-Endstadium-Patienten können von einer höheren Dosis TMP/SMX und einem längeren Behandlungsverlauf profitieren. Ciprofloxacin und manchmal Nitazoxanid sind bei Cyclosporiasis Alternativen zu TMP/SMX.