Übersicht über Enterovirusinfektionen

Das Enterovirus D68 verursacht Erkrankungen der Atemwege bei Kindern, die normalerweise einer Erkältung ähneln. Betroffene Kinder haben eine laufende Nase, Husten und fühlen sich allgemein krank, meist ohne oder nur mit leichtem Fieber. Insbesondere Kinder mit Asthma haben schwerere Symptome wie Keuchatmung und Schwierigkeiten beim Atmen. Erwachsene können sich ebenfalls anstecken, allerdings kommt es bei ihnen zu wenigen oder keinen Symptomen.

In den Jahren 2014, 2016 und 2018 war ein Anstieg an schweren Erkrankungen infolge des Enterovirus D68 zu verzeichnen. Manche der infizierten Kinder hatten schwere Atemnot. Bei einigen war darüber hinaus das Rückenmark betroffen, was eine Schwächung oder Lähmung in einem Arm oder Bein zur Folge hatte, ein Leiden, das als „akute schlaffe Myelitis“ (AFM) bezeichnet wird. Während jedem Anstieg der Infektionen starben mehrere Kinder (siehe auch Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Acute Flaccid Myelitis ).