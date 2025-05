Bejel, Frambösie und Pinta

Bejel tritt normalerweise bereits in der Kindheit auf. Es befällt die Mundschleimhaut und anschließend die Haut sowie die Knochen. Die anfängliche Entzündung der Mundhöhle wird möglicherweise nicht bemerkt. Es entwickeln sich dann feuchte Stellen im Mund. Diese verschwinden über einen Zeitraum von Monaten oder Jahren wieder. Während dieser Zeit haben die Betroffenen wenige oder gar keine Symptome. Dann können sich wunde Stellen am Rumpf und an den Gliedmaßen entwickeln.

Es bilden sich Wucherungen in den Röhrenknochen, hauptsächlich in den Beinen, und im Gewebe im Nasen- und Mundbereich sowie am Gaumen. Diese Wucherungen zerstören das Gewebe und verursachen Verformungen der Knochen sowie eine Entstellung des Gesichts.