Übersicht über die Transplantation

Normalerweise greift das Immunsystem fremdes Gewebe einschließlich Transplantate an. Diese Reaktion wird auch als Abstoßungsreaktion bezeichnet. Eine Abstoßung wird ausgelöst, wenn das Immunsystem bestimmte Moleküle auf der Oberfläche von Zellen als fremd erkennt. Diese Oberflächenmoleküle werden auch als Antigene bezeichnet.

Bei einer Bluttransfusion kann eine Abstoßung relativ einfach vermieden werden, da die roten Blutkörperchen nur drei wichtige Antigene auf ihrer Oberfläche tragen. Diese Antigene bestimmen die Blutgruppe und werden A, B und Rhesusfaktor (Rh) genannt. Die Ärzte stellen mit Hilfe von Tests sicher, dass die Antigene des Spenderbluts mit denen des Blutempfängers exakt übereinstimmen.

Bei der Transplantation von Organen sind hingegen viele Antigene beteiligt. Diese Antigene heißen humane Leukozytenantigene (HLA) oder Haupthistokompatibilitätskomplex (HHK oder engl. MHC). Sie sind auf der Oberfläche jeder Körperzelle zu finden. Jede Person verfügt über ihren eigenen HLA-Satz, der den Gewebetyp bestimmt. Idealerweise stimmt der Gewebetyp des Spenders exakt mit dem des Empfängers überein. Allerdings ist eine exakte HLA-Übereinstimmung sehr selten. Manche Personen sind einfach zu krank, um auf einen ausgezeichnet passenden Spender warten zu können. In diesen Fällen verwenden die Ärzte gelegentlich Spendergewebe, dessen Typ nicht exakt, aber ziemlich gut mit dem des Empfängers übereinstimmt. Eine sehr gute HLA-Übereinstimmung zwischen Spender und Empfänger verringert die Wahrscheinlichkeit und den Schweregrad einer Abstoßung und verbessert das langfristige Transplantationsergebnis. Da jedoch die Behandlung mit Immunsuppressiva immer wirksamer geworden ist, wird der Erfolg einer Transplantation heutzutage weniger durch den Grad der Übereinstimmung beeinflusst.

Vor der Transplantation wird das Blut des Empfängers auf Antikörper gegen das Spendergewebe untersucht. Der Körper kann solche Antikörper als Reaktion auf eine Bluttransfusion, eine vorausgegangene Transplantation oder eine Schwangerschaft gebildet haben. Wenn solche Antikörper vorhanden sind, kann die Transplantation möglicherweise nicht durchgeführt werden, da es zu einer sofortigen und schweren Abstoßung kommen würde. Zur Entfernung oder Unterdrückung von Antikörpern und damit zur Ermöglichung der Transplantation auch ohne eine gute Übereinstimmung des Gewebetyps wurden in der Vergangenheit sowohl ein Plasmaaustausch als auch die intravenöse Gabe von Immunglobulinen (IVIG) verwendet. (IVIG sind Antikörper, die aus dem Blut von Personen mit einem normal funktionierenden Immunsystem gewonnen wurden.)