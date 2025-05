Bluttests

Manchmal bildgebende Verfahren (wie Röntgenaufnahmen des Brustkorbs und Echokardiografie)

Ärzte vermuten ein DiGeorge-Syndrom auf der Grundlage der Symptome.

Bluttests werden aus den folgenden Gründen durchgeführt:

Zur Bewertung der Gesamtanzahl der Blutkörperchen sowie der T- und B-Zellen

Zur Bewertung davon, wie gut die Leber und die Nebenschilddrüsen funktionieren

Zur Bewertung der Bildung von Immunglobulinen als Reaktion auf Impfstoffe

Durch eine Röntgenaufnahme der Brust kann die Größe der Thymusdrüse überprüft werden.

Da das DiGeorge-Syndrom oft das Herz betrifft, wird in der Regel eine Echokardiografie durchgeführt. Dabei werden Schallwellen mit hoher Frequenz (Ultraschall) eingesetzt, um ein Bild des Herzens zu erstellen. So können abnorme Veränderungen in der Herzstruktur, wie Geburtsfehler, entdeckt werden.

Es können genetische Untersuchungen durchgeführt werden, um nach abnormen Veränderungen zu suchen.