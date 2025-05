Auswirkungen des Älterwerdens auf das Immunsystem

Das Immunsystem kann nicht mehr so gut „selbst“ von „nicht selbst“ unterscheiden (d. h., um fremde Antigene zu identifizieren). Infolgedessen treten Autoimmunerkrankungen im Alter häufiger auf.

Makrophagen (die Bakterien und andere Fremdzellen in sich aufnehmen) zerstören Bakterien, Krebszellen und andere Antigene langsamer. Dieses Nachlassen mag einer der Gründe sein, warum Krebserkrankungen bei älteren Menschen häufiger vorkommen.

T-Zellen (welche sich an Antigene erinnern, denen sie zuvor schon begegnet sind) reagieren weniger schnell auf Antigene.

Es sind weniger weiße Blutkörperchen in der Lage, auf neue Antigene zu reagieren. Wenn also das Immunsystem älterer Erwachsener einem neuen Antigen begegnet, kann dieses sich weniger gut als früher an das Antigen erinnern und es abwehren.