Übersicht über das Immunsystem

Zum Immunsystem gehören neben den im Körper verteilten Zellen auch verschiedene Organe. Diese werden in primäre und sekundäre Lymphorgane unterteilt.

Die primären Lymphorgane sind die Orte, an denen die weißen Blutkörperchen produziert werden und/oder sich vermehren:

Das Knochenmark produziert alle verschiedenen Arten der weißen Blutkörperchen, einschließlich der neutrophilen, eosinophilen und basophilen Granulozyten, Monozyten, B-Zellen und der Zellen, die sich zu T-Zellen weiterentwickeln (T-Vorläufer-Zellen).

In der Thymusdrüse vermehren sich T-Zellen und lernen, fremde Antigene zu erkennen und körpereigene Antigene zu ignorieren. T-Zellen sind für die erworbene Immunität von entscheidender Bedeutung.

Zur Verteidigung des Körpers werden in erster Linie weiße Blutkörperchen aus dem Knochenmark mobilisiert. Im Anschluss an ihre Mobilisierung gelangen sie ins Blut und wandern von dort zu den Stellen, an denen sie benötigt werden.

Die sekundären Lymphorgane sind:

Milz

Lymphknoten

Gaumenmandeln

Blinddarm

Peyer-Plaques im Dünndarm

Diese Organe fangen Mikroorganismen und andere fremde Substanzen ein. Außerdem sind sie der Ort, an denen sich reife Immunzellen sammeln, miteinander und mit fremden Substanzen in Kontakt treten und eine spezifische Immunreaktion auslösen.

Die Lymphknoten sind im Körper strategisch platziert und durch ein ausgedehntes Netzwerk der Lymphgefäße, das lymphatische System, miteinander verbunden. Das lymphatische System transportiert Mikroorganismen, andere fremde Substanzen, Krebszellen und abgestorbene oder geschädigte Zellen aus den Körpergeweben zu den Lymphknoten, wo diese Substanzen und Zellen gefiltert und zerstört werden. Anschließend wird die gefilterte Lymphe zurück in den Blutkreislauf geführt.

Lymphknoten sind einer der ersten Orte, an denen Krebszellen streuen (metastasieren). Aus diesem Grund beurteilen Ärzte häufig die Lymphknoten, um zu bestimmen, ob ein Krebs gestreut hat. Krebszellen in einem Lymphknoten können diesen anschwellen lassen. Lymphknotenschwellungen können aber auch im Zuge einer Infektion auftreten, da dort die erworbene Immunreaktion auf eine Infektion in Gang gesetzt wird. Manchmal gelangen noch lebende Bakterien in Lymphknoten und verursachen dort eine Infektion (Lymphadenitis), was ebenfalls zu einer Lymphknotenschwellung führen kann.

Lymphatisches System: Hilft bei der Verteidigung gegen Infektionen.