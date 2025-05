Kann ein Allergen nicht vermieden werden, kann eine Desensibilisierung durchgeführt werden. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, mit dem versucht wird, dem Immunsystem beizubringen, nicht auf das Allergen zu reagieren. Dem Allergiker werden zunehmend höhere Dosen des Allergens verabreicht. Die erste Dosis ist so gering, dass selbst Allergiker nicht darauf reagieren. Durch die geringen Dosen gewöhnt sich jedoch das Immunsystem an das Allergen. Dann wird die Dosis nach und nach gesteigert. Jede Dosissteigerung ist so gering, dass das Immunsystem immer noch nicht darauf reagiert. Die Dosis wird so lange erhöht, bis die Person nicht mehr auf die Menge des Allergens reagiert, die zuvor Symptome verursacht hat.

In der Regel wird die Immuntherapie zur Behandlung einer Nahrungsmittelallergie über den Mund verabreicht. Sie kommt am häufigsten zur Behandlung einer Erdnussallergie bei Patienten im Alter von 4 bis 17 Jahren zum Einsatz, kann aber auch gegen andere Allergene eingesetzt werden.

Bei einer Erdnussallergie erhalten die Betroffenen das Erdnussallergen in Pulverform zum Einnehmen. Am ersten Tag werden 5 zunehmend höhere Dosen in einer Gesundheitseinrichtung eingenommen. Die Behandlung muss am ersten Tag ärztlich überwacht werden, da ein zu schneller Kontakt mit einer hohen Dosis des Allergens zu einer manchmal gefährlichen allergischen Reaktion führen kann. Die Betroffenen nehmen dann jeden Tag eine Dosis ein. Die Dosis wird alle 2 Wochen erhöht, bis die Erhaltungsdosis erreicht ist. Das dauert in der Regel ungefähr 5 Monate. Bei jeder Dosissteigerung muss die erste Dosis in einer Gesundheitseinrichtung eingenommen werden. Die daraus entstehende Erhaltungsdosis wird dann von den Patienten dauerhaft eingenommen.

Die Betroffenen müssen weiterhin täglich das Erdnussallergen-Pulver einnehmen, um unempfindlich zu bleiben. Zudem muss weiterhin eine strenge erdnussfreie Ernährung eingehalten werden. Die Desensibilisierung verringert jedoch das Risiko, dass es infolge eines unwissentlichen Erdnusskonsums zu einer schweren allergischen Reaktion (einschließlich einer Anaphylaxie) kommt.