Übersicht über allergische Reaktionen

Betroffene können mit einer Allergen-Immuntherapie, normalerweise mit Allergiespritzen (Injektionen), behandelt werden, um sie gegen das jeweilige Allergen zu desensibilisieren (unempfindlicher zu machen), wenn sich einige Allergene, v. a. luftgetragene Allergene, nicht vermeiden lassen und die Medikamente zur Behandlung der allergischen Reaktion nicht wirken.

Mit der Allergen-Immuntherapie kann allergischen Reaktionen vorgebeugt oder deren Häufigkeit und/oder Schweregrad verringert werden. Allerdings ist eine Allergen-Immuntherapie nicht immer wirksam. Einige Personen und manche Allergien sprechen auf die Immuntherapie besser an als andere.

Eine Immuntherapie wird am häufigsten bei Allergien auf Folgendes angewendet:

Pollen

Hausstaubmilben

Schimmelpilze

Gift stechender Insekten

Wenn Personen allergisch auf nicht vermeidbare Allergene sind, wie z. B. auf das Gift von Insekten, kann die Immuntherapie bei der Vorbeugung einer anaphylaktischen Reaktion helfen. Manchmal wird sie auch bei Allergien gegen Haut- und Haarschuppen von Tieren verwendet, allerdings ist eine erfolgreiche Behandlung eher unwahrscheinlich. Es gibt Immuntherapien zur Behandlung einer Erdnussallergie. Immuntherapien zur Behandlung anderer Lebensmittelallergien werden erforscht.

Bei vermeidbaren Allergenen wie Penicillin oder anderen Medikamenten wird die Immuntherapie nicht angewandt. Wenn Betroffene allerdings ein Medikament einnehmen müssen, gegen das sie allergisch sind, kann eine von einem Arzt sorgfältig überwachte Immuntherapie durchgeführt werden, um die Betroffenen zu desensibilisieren.

Bei der Immuntherapie werden winzige Mengen des Allergens entweder unter die Haut gespritzt oder über den Mund eingenommen; die Art der Verabreichung hängt vom Allergen ab. Die erste Dosis ist so gering, dass selbst Allergiker nicht darauf reagieren. Durch die geringen Dosen gewöhnt sich jedoch das Immunsystem an das Allergen. Dann wird die Dosis nach und nach gesteigert. Jede Dosissteigerung ist so gering, dass das Immunsystem immer noch nicht darauf reagiert. Die Dosis wird so lange erhöht, bis die Person nicht mehr auf die Menge des Allergens reagiert, die zuvor Symptome verursacht hat. Diese Dosis ist dann die Erhaltungsdosis der Person. Ein schrittweiser Anstieg ist notwendig, da ein zu schneller Kontakt mit einer zu großen Menge des Allergens eine allergische Reaktion hervorrufen kann. In der Regel werden wöchentlich ein bis zwei Injektionen bis zum Erreichen der Erhaltungsdosis verabreicht. Danach werden die Injektionen normalerweise alle 2 bis 4 Wochen verabreicht. Das Verfahren ist am wirksamsten, wenn die Erhaltungsinjektionen über das ganze Jahr fortgeführt werden; das gilt auch für saisonale Allergien.

Da die Injektionen im Rahmen einer Immuntherapie gelegentlich gefährliche allergische Reaktionen verursachen, müssen die Betroffenen im Anschluss noch für mindestens 30 Minuten unter ärztliche Aufsicht bleiben. Bei leichten Reaktionen auf die Immuntherapie (z. B. Niesen, Husten, Erröten, Kribbeln, Juckreiz, Engegefühl in der Brust, Keuchatmung, Quaddeln) kann ein Medikament – für gewöhnlich ein Antihistaminikum wie Diphenhydramin oder Loratadin – helfen. Bei schwerwiegenderen Reaktionen muss Adrenalin injiziert werden.

Alternativ können auch Dosen des Allergens unter die Zunge (sublingual) platziert und dort vor dem Herunterschlucken für einige Minuten belassen werden. Wie bei den Injektionen können auch hier die Dosen schrittweise erhöht werden. Die sublinguale Dosis kann täglich oder bis zu 3-mal pro Woche verabreicht werden. Extrakte aus Gräserpollen, Ambrosia oder Hausstaubmilben, die unter die Zunge platziert werden, können bei der Vorbeugung von Heuschnupfen (allergischer Schnupfen) helfen.

Die Immuntherapie zur Behandlung einer Erdnussallergie kann auch über den Mund eingenommen werden (siehe Vorbeugung einer Nahrungsmittelallergie). Der Patient erhält die ersten paar Dosen des Allergens im Verlauf eines einzelnen Tages, während dem er sich in der Arztpraxis oder in der Klinik aufhält. Anschließend nimmt der Patient das Allergen mit nach Hause. Bei einer Dosiserhöhung wird die erste Dosis der höheren Dosierung jedes Mal unter der Aufsicht des Arztes eingenommen.

Eine Immuntherapie mit einem Allergen kann bis zu 3 Jahre dauern. Bei Menschen, die erneut Allergien entwickeln, ist möglicherweise eine längere Immuntherapie (manchmal bis zu 5 Jahre oder mehr) notwendig.