Hyperthyreose

Radioaktives Jod kann oral verabreicht werden, um einen Teil der Schilddrüse zu zerstören. Dies ist die häufigste Behandlung bei einer Schilddrüsenüberfunktion. Der größte Teil der Radioaktivität wird an die Schilddrüse abgegeben, da diese das Jod aufnimmt und konzentriert. Eine Krankenhausaufnahme ist nur selten erforderlich. Nach der Behandlung sollte die Person wahrscheinlich für 2 bis 4 Tage nicht in die Nähe von Kleinkindern und Kindern gelangen und in einem eigenen Bett im Abstand von mindestens 2 Metern zum Partner schlafen. Eine Schwangerschaft sollte für ungefähr 6 bis 12 Monate lang vermieden werden. Personen, die sich einer Behandlung mit radioaktivem Jod unterzogen haben, sollten 6 bis 23 Tage lang mindestens 2 Meter von schwangeren Frauen, Säuglingen oder kleinen Kindern entfernt bleiben. Die Dauer hängt von der erhaltenen Dosis ab. Personen, bei denen eine Behandlung mit radioaktivem Jod durchgeführt wurde, können für mehrere Wochen an Flughäfen und manchmal auch an anderen Orten Strahlenalarm auslösen, deshalb sollten sie ein Schreiben ihres Arztes mit sich führen, in dem ihre Behandlung beschrieben ist, wenn sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln reisen.

Einige Ärzte versuchen, das radioaktive Jod so zu dosieren, dass nur so viel von der Schilddrüse zerstört wird, dass die Hormonproduktion normalisiert wird, ohne dabei die Schilddrüsenfunktion zu sehr einzuschränken. Andere Ärzte geben eine höhere Dosis, um die Schilddrüse total zu zerstören. Personen, die sich dieser Behandlung unterziehen, müssen in den meisten Fällen lebenslang eine Schilddrüsenhormon-Ersatztherapie einnehmen. Zwar wurden Bedenken geäußert, dass radioaktives Jod Krebs verursachen kann, ein erhöhtes Krebsrisiko bei Personen nach Behandlung mit radioaktivem Jod wurde jedoch niemals bestätigt. Das radioaktive Jod wird an schwangere oder stillende Frauen nicht verabreicht, da es die Plazenta passiert und in die Muttermilch eindringt und die Schilddrüse des ungeborenen oder gestillten Kindes zerstören kann.