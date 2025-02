Übersicht über die Schilddrüse

Um festzustellen, wie gut die Schilddrüse funktioniert, messen Ärzte normalerweise die Hormonwerte im Blut. Sie messen die Spiegel von

TSH

T4

T3

In der Regel ist der TSH-Spiegel der beste Indikator für die Schilddrüsenfunktion. Da dieses Hormon die Schilddrüse stimulieren soll, ist der TSH-Spiegel im Blut gewöhnlich hoch, wenn die Schilddrüse eine Unterfunktion (Hypothyreose) hat und deshalb mehr stimuliert werden muss, und niedrig, wenn die Schilddrüse eine Überfunktion (Hyperthyreose) hat und deshalb weniger stimuliert werden muss. In seltenen Fällen jedoch, wenn die Hypophyse nicht richtig funktioniert, gibt der TSH-Spiegel die Schilddrüsenfunktion nicht akkurat wieder. Wenn eine Person auf ein Schilddrüsenproblem hin untersucht wird, wird immer der TSH-Spiegel gemessen und manchmal werden auch andere Tests durchgeführt. Außerdem wird bei Personen mit einer niedrigen Schilddrüsenfunktion (Hypothyreose), die medikamentös mit Schilddrüsenhormon behandelt werden, in der Regel alle paar Monate oder jedes Jahr der TSH-Spiegel gemessen, um zu überprüfen, ob die Dosis des Medikaments angepasst werden muss.

Wenn Ärzte die Spiegel der Schilddrüsenhormone T4 und T3 im Blut messen, messen sie normalerweise sowohl die gebundene als auch die freie Form jedes Hormons (T4 gesamt und T3 gesamt). In der Mehrzahl liegen zirkulierendes T4 und T3 an ein Protein gebunden vor, das Thyroxin-bindendes Globulin genannt wird. Bei einer auffälligen Konzentration von Thyroxin-bindendem Globulin können die Gesamtspiegel der Schilddrüsenhormone falsch eingeschätzt werden. Deshalb messen Ärzte nur die Werte der freien Hormone im Blut (freies T4 und freies T3). Der Gehalt an Thyroxin-bindendem Globulin ist bei Menschen geringer, die an einer Nierenkrankheit oder an Erkrankungen leiden, die die von der Leber gebildeten Proteine reduzieren, oder die anabole Steroide einnehmen. Der Spiegel ist höher bei Frauen, die schwanger sind oder orale Kontrazeptiva oder andere Formen von Östrogen zu sich nehmen, sowie bei Menschen im Frühstadium einer Hepatitis.