Eine leichte metabolische Azidose kann auch keine Symptome hervorrufen. In der Regel leiden Betroffene jedoch an:

Erschöpfung

Übelkeit

Erbrechen

Die Atmung wird tiefer und etwas schneller (da der Körper versucht, die Azidose durch Ausstoßen von mehr Kohlendioxid auszugleichen). Verschlimmert sich die Azidose, so fühlt sich der Patient sehr schwach und schläfrig und kann verwirrt sein und unter zunehmender Übelkeit leiden. In schweren Fällen können sich in der Folge Herzprobleme einstellen und der Blutdruck abfallen, was zu Schock, Koma und Tod führen kann.

Bei einer respiratorischen Azidose sind die frühesten Symptome:

Schläfrigkeit

Kopfschmerzen

Die Benommenheit kann sich zu Starrheit (Stupor) und Koma verschlimmern, da unzureichend Sauerstoff im Blut vorhanden ist. Stupor und Koma können innerhalb von Sekunden auftreten, falls die Atmung aussetzt oder schwer beeinträchtigt wird, oder sich über Stunden hinweg entwickeln, falls die Atmung nicht so schwer beeinträchtigt ist.