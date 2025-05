Übersicht über die Funktion der Nebenschilddrüse

Die Nebenschilddrüsen merken, wenn der Kalziumspiegel im Blut zu niedrig ist, und schütten daraufhin PTH in den Blutkreislauf aus. Innerhalb von Minuten erhöht PTH die Kalziumwerte im Blut wie folgt:

Rasche Freisetzung von Kalzium und Phosphat, die in den Knochen gespeichert sind (Knochenabbau)

Unterstützung der Nieren bei der Kalziumspeicherung

Verbesserung der Fähigkeit des Darms, Kalzium aus der Nahrung aufzunehmen

PTH erhöht die Wiederaufnahme von Kalzium aus dem in den Nieren gefilterten Blut (siehe auch Nieren). PTH senkt auch die Menge an Phosphat, das die Nieren wieder aufnehmen, was wiederum die Menge an Phosphat erhöht, das über den Urin ausgeschieden wird.

PTH stimuliert auch die Umwandlung von Vitamin D in seine aktivste Form, das Calcitriol. Diese Umwandlung erhöht auch die Konzentrationen von Kalzium im Blut, da Calcitriol bestimmt, wie viel Kalzium durch den Darm aufgenommen wird.

Sowohl PTH als auch Vitamin D helfen dabei, das Knochenwachstum und den Knochenumbau zu regulieren (siehe auch Vitamin-D-Mangel).

Allerdings führen langfristig hohe PTH-Spiegel zu einem zu starken Knochenabbau. Beim Knochenabbau zerlegen spezialisierte Knochenzellen, die für das Wachstum und Ausheilen des Knochens zuständig sind (sogenannte Osteoklasten), das Gewebe in den Knochen und schütten die Mineralien daraus ins Blut aus. Dadurch steigt die Menge an Kalzium an, die aus dem Knochengewebe ins Blut ausgeschüttet wird, was letztlich zu Osteoporose und anderen Erkrankungen führen kann, die mit Knochenschwund einhergehen.

Der Arzt überprüft den PTH-Spiegel eines Patienten in der Regel mit einem bestimmten Bluttest, dem sogenannten Radioimmunassay.