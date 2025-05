Überblick über koronare Herzkrankheit (KHK)

Eine perkutane Koronarintervention oder PCI (auch perkutane transluminale Koronarangioplastie, PTCA, genannt) wird bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom (ACS) oder bei manchen Patienten angewendet, die an einer Angina pectoris leiden, die mit Medikamenten nicht ausreichend kontrolliert werden kann.

Bei einer PCI führen Ärzte eine Nadel in eine Arterie des Handgelenks (Speichenarterie) oder in die Hauptarterie des Oberschenkels (Femoralarterie) ein. Dann wird ein Führungsdraht durch die Nadel in die Arterie und hinauf durch die Aorta bis in den verengten Bereich der Koronararterie geschoben. Über den Führungsdraht wird ein Ballonkatheter in den verengten Bereich der Koronararterie transportiert. Dieser wird so positioniert, dass sich der Ballon genau in der Engstelle befindet. Dann wird der Ballon für einige Sekunden aufgeblasen. Der aufgeblasene Ballon dehnt die Arterie auf und presst die Plaque zusammen, die das Blutgefäß verengt hat, und weitet auf diese Weise die Arterie. Das Aufblasen und Luftablassen kann einige Male wiederholt werden.

Um die Koronararterie offen zu halten, wird ein Schlauch aus einem Geflecht aus Draht oder Kunstfasern (Stent) in die Arterie eingepflanzt. In den meisten Fällen setzen Ärzte einen medikamentenbeschichteten Stent (medikamentenfreisetzenden Stent) ein. Das Medikament wird langsam abgegeben, um zu verhindern, dass die Koronararterie erneut blockiert wird; dies ist ein Problem, das bei nicht beschichteten Stents (Bare-Metal-Stents) häufig auftritt. Obwohl diese medikamentenfreisetzenden Stents sehr hilfreich beim Offenhalten der Arterie sind, besteht bei Patienten mit einem medikamentenfreisetzenden Stent ein etwas höheres Risiko für ein Blutgerinnsel im Stent als bei Patienten mit unbeschichteten Stents. Um das Risiko für solche Blutgerinnsel zu verringern, erhalten die Stent-Patienten Aspirin, zusammen mit einem weiteren Thrombozytenaggregationshemmer (Medikament, das das Verklumpen der Blutplättchen zur Bildung von Blutgerinnseln verhindert) für mindestens 3 bis 12 Monate nach dem Einsetzen des Stents. Oftmals wird die Behandlung mit den Thrombozytenaggregationshemmern bereits vor dem Einsetzen des Stents begonnen. Wird die Arterie erneut blockiert, entweder durch ein Gerinnsel oder aus einem anderen Grund, kann eine zweite PCI in Erwägung gezogen werden.

Für viele Menschen wird die PCI der Koronararterienbypass-Operation (CABG) vorgezogen, da das Verfahren kein so großer Eingriff ist und sich die Patienten schneller erholen. Es ist jedoch möglich, dass der betroffene Bereich der Koronararterie aufgrund seiner Lage, seiner Länge, der abgelagerten Kalziummenge oder anderer Umstände nicht für eine PCI geeignet ist. Außerdem leben Menschen, die an Gefäßverengungen oder anderen Beschwerden leiden, nach einer CABG länger als nach einer PCI. Daher müssen Ärzte eine sorgfältige Entscheidung darüber treffen, ob der betreffende Patient ein geeigneter Kandidat für das Verfahren ist.

