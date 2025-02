Menschen mit einem Myxom im linken Vorhof können im Stehen Atemnot bekommen und in Ohnmacht fallen. Beim Stehen wird das Myxom durch die Schwerkraft in die Öffnung der Mitralklappe gezogen. Dadurch wird der Blutfluss durch das Herz blockiert. Diese Blockade verursacht einen vorübergehenden Abfall des Blutdrucks, da weniger Blut vom Herzen in den Körper gepumpt werden kann. Beim Hinlegen entfernt sich das Myxom gewöhnlich wieder von der Klappe, was die Beschwerden lindert.

Andere Symptome eines Myxoms können Folgendes umfassen:

Fieber

Gewichtsverlust

Die Gelenke schmerzen.

Raynaud-Syndrom (die Finger und Zehen werden kalt und schmerzen, wenn sie Kälte ausgesetzt sind)