Bösartige Herztumoren verursachen im Wesentlichen die gleichen Symptome wie gutartige Herztumoren. Die Unterschiede liegen in der Lage des Tumors. Allerdings verschlimmern sich die Symptome bei bösartigen Tumoren schneller als bei gutartigen, da bösartige Tumoren viel schneller wachsen.

Zu den Symptomen gehören plötzlich eintretende Herzinsuffizienz (was zu Kurzatmigkeit und Müdigkeit führt), Herzrhythmusstörungen (was zu Herzklopfen, Schwäche oder Ohnmacht führt) und Blutungen in den sowie Flüssigkeitsansammlungen im Herzbeutel. Diese können die Herzfunktion einschränken und eine Herzbeuteltamponade verursachen.

Die Symptome eines metastasierenden Herztumors treten zusammen mit den Symptomen auf, die durch den Originaltumor und von sämtlichen Metastasen an einem anderen Ort im Körper verursacht werden. Patienten mit Lungenkrebs, der Metastasen im Herzen gebildet hat, leiden beispielsweise an Atembeschwerden, Müdigkeit und husten Blut.

Primäre bösartige Herztumoren können selbst in andere Regionen im Körper streuen (Metastasen bilden). Metastasen können sich in der Wirbelsäule (verursachen Schmerzen), in umliegendem Gewebe oder Organen wie den Lungen (verursachen Atemprobleme und Bluthusten) und dem Gehirn (verursachen Störung der Funktion des Nervensystems) bilden.