Übersicht über Herztumoren

Zu den bösartigen primären Herztumoren gehören:

Sarkom

Mesotheliom

Lymphom

Sarkome entwickeln sich aus Bindegeweben (Blutgefäße, Nerven, Knochen, Fett, Muskeln und Knorpel). Sarkome entwickeln sich im rechten oder linken Vorhof und können den Blutfluss durch das Herz blockieren. Tumoren des rechten Vorhofs können in die Lunge streuen.

Ein Mesotheliom ist eine seltene Krebsform, die in der Membran entsteht, die das Herz bedeckt (Herzbeutel oder Perikard genannt). Meistens entwickelt sich diese Krebsart jedoch in der Membran, die die Lungen umgibt (Brustfell oder Pleura genannt). Mesotheliome des Perikards können in die Wirbelsäule und das Gehirn streuen.

Lymphome sind Krebserkrankungen von weißen Blutkörperchen, die als Lymphozyten bezeichnet werden. Sie entstehen meist in den Lymphknoten, der Milz und/oder dem Knochenmark. Lymphome mit Ursprung im Herzen sind äußerst selten, treten meist bei Personen mit fortgeschrittener HIV-Infektion auf und wachsen schnell.