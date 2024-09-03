Elektrokardiographie (EKG)

Normalerweise Belastungstests und Langzeit-EKG

Manchmal genetische Tests

Ein Long-QT-Syndrom kann während einer EKG festgestellt werden, die aus anderen Gründen durchgeführt wird. Wenn es bei Patienten ohne andere Herzerkrankungen zu einem unerklärlichen Herzstillstand oder Ohnmachtsanfall kommt oder diese Ereignisse in der Familie vorkommen, werden sie auf ein Long-QT-Syndrom hin untersucht. In der Regel wird eine EKG zusammen mit einem Belastungstest durchgeführt. Zudem trägt der Betroffene zu Hause mehrere Tage oder länger einen Herzmonitor.

Nicht alle Patienten mit einem verlängerten QT-Intervall leiden an einem angeboren Long-QT-Syndrom und das QT-Intervall ist nicht bei allen Betroffenen mit einem angeborenen Long-QT-Syndrom auf jedem EKG verlängert. Um die Wahrscheinlichkeit einer solchen Diagnose vorherzusagen, wird ein Bewertungssystem verwendet, das auf den Ergebnissen der Untersuchungen und den Symptomen basiert. Die Bewertung hilft bei der Bestimmung davon, wer eine genetische Untersuchung oder einen Belastungstest mit körperlicher Anstrengung, plötzlichem Stehen oder i.v. Epinephrin (Adrenalin) benötigt.

Beim Provokationstest mit intravenösem Epinephrin wird dem Patienten das Medikament verabreicht, um das charakteristische verlängerte QT-Intervall auf dem Elektrokardiogramm hervorzurufen. Wenn die Wahrscheinlichkeit für ein angeborenes Long-QT-Intervall gering ist, sind genetische Untersuchungen nicht notwendig. Doch wenn eine mäßige oder hohe Wahrscheinlichkeit vorliegt, sind genetische Untersuchungen notwendig.

Nahe Verwandte eines Patienten mit angeborenem Long-QT-Syndrom sollten von einem Arzt untersucht werden, damit Symptome festgestellt werden können, die womöglich auf eine Herzrhythmusstörung hinweisen. Zudem sollte eine EKG durchgeführt werden. Manchmal sind auch genetische Untersuchungen und Belastungstests erforderlich.