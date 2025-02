Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW)

Vorbeugung vor weiteren Anfällen

Kammerflimmern muss als äußerster Notfall behandelt werden. Eine Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) muss schnellstmöglich durchgeführt werden. Kurz darauf muss eine Defibrillation (ein Elektroschock auf die Brust) folgen, sobald der Defibrillator verfügbar ist. Die Verfügbarkeit von automatischen externen Defibrillatoren (AED) kann daher eine der wirksamsten Möglichkeiten sein, das Leben von Menschen zu retten, die einen Herzstillstand erleiden. Medikamente zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen (siehe Tabelle Medikamente bei Herzrhythmusstörungen (Auswahl) können verabreicht werden, um dabei zu helfen, einen normalen Herzrhythmus beizubehalten.

Wenn das Kammerflimmern innerhalb weniger Stunden nach einem Herzinfarkt auftritt und die Betroffenen weder im Schockzustand sind, noch an Herzinsuffizienz leiden, kann mittels rascher Defibrillation in ungefähr 99 Prozent aller Fälle der normale Rhythmus wiederhergestellt werden und die Prognose ist gut. Kreislaufschock und Herzinsuffizienz deuten auf schwere Schädigungen der Ventrikel hin. In solchen Fällen können die meisten auch mit einer raschen Kardioversion nicht reanimiert werden und viele reanimierte Patienten sterben, ohne die normale Herzfunktion wiederzuerlangen.

Menschen, die nach einem Kammerflimmern erfolgreich reanimiert wurden, haben ein hohes Risiko, einen weiteren Anfall zu erleiden. Wenn das Kammerflimmern durch eine Krankheit verursacht wurde, wird diese therapiert. Ansonsten tragen die meisten Patienten einen operativ implantierten Kardioverter-Defibrillator (ICD), der zur Behandlung des Kammerflimmerns einen Schock abgibt. Die ICD überwachen dauerhaft die Frequenz und den Rhythmus des Herzens, erkennen automatisch schnelle Herzrhythmusstörungen und geben dann einen elektrischen Impuls ab, um den Herzrhythmus wieder zu normalisieren. Solche Patienten erhalten oftmals auch Medikamente zur Vorbeugung von Rückfällen.