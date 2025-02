Primäre Lymphödeme entstehen, wenn zu wenige Lymphgefäße vorhanden sind, um die gesamte Lymphe aufzunehmen. Das Problem betrifft fast immer die Beine. Selten werden die Arme beeinträchtigt.

Mehrere Erbkrankheiten können ein primäres Lymphödem verursachen. Diese Krankheiten unterscheiden sich, je nachdem, in welchem Alter die Schwellung sichtbar wird.

Nur selten sind bereits nach der Geburt Schwellungen zu sehen, gewöhnlich reicht die Kapazität der Lymphgefäße für die kleine Menge Lymphe bei einem Baby noch aus. Schwellungen treten meist erst später im Leben auf, wenn es mehr Lymphe gibt und sie die wenigen Lymphgefäße überlastet.

Die Schwellung beginnt allmählich in einem oder in beiden Beinen. Das erste Anzeichen eines Lymphödems können Schwellungen des Fußes sein, sodass einem am Ende des Tages die Schuhe zu eng werden. Der Schuh kann einen Abdruck auf der Haut des Fußes hinterlassen. (Bei vielen Menschen, die kein Lymphödem haben, schwellen die Füße an, wenn sie lange gestanden sind. Nach dem Tragen von Knöchelsocken kann es bei ihnen zwar zu Druckstellen um die Knöchel kommen, aber die Markierungen sind viel weniger tief als die bei einem Lymphödem, und der umgebende Bereich ist nicht geschwollen.)

Im Frühstadium eines primären Lymphödems geht die Schwellung zurück, wenn das Bein hochgelagert wird. Mit der Zeit verschlimmert sich die Krankheit. Die Schwellung wird immer deutlicher und geht auch nach nächtlicher Ruhe nicht mehr vollständig zurück.