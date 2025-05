In Nordamerika und Westeuropa trifft die Aortenklappenstenose meist ältere Menschen und ist die Folge von Vernarbungen und Kalziumablagerungen (Verkalkungen) in den Klappensegeln. In solchen Fällen beginnt die Aortenklappenstenose nach dem 60. Lebensjahr, zeigt aber gewöhnlich erst Symptome, wenn die betroffene Person 70 oder 80 Jahre ist.

Die Krankheit kann auch durch rheumatisches Fieber in der Kindheit verursacht werden. Rheumatisches Fieber ist die häufigste Ursache in Regionen, in denen Antibiotika nicht verbreitet sind.

Bei Menschen unter 70 Jahren sind Geburtsfehler die häufigste Ursache; zu diesen gehören eine Klappe mit nur zwei Segeln anstatt der normalen drei Segel (bikuspide Aortenklappe) oder eine Klappe mit einer auffälligen Trichterform. Die verengte Aortenklappe muss in der Kindheit kein Problem darstellen. Ein Problem tritt erst auf, wenn der Betreffende heranwächst. Die Klappenöffnung behält dabei ihre Größe, aber das Herz wächst und vergrößert sich immer mehr, wenn es versucht, die zunehmende Menge Blut durch die kleine Öffnung zu pumpen. Nach Jahren wird die Öffnung einer defekten Klappe durch Kalziumeinlagerungen oft steif und noch enger.