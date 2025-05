Übersicht über Erkrankungen der Herzklappen

Eine defekte Herzklappe kann repariert oder ersetzt werden. Die Wiederherstellung macht eine Operation notwendig, kann aber manchmal auch im Rahmen einer Herzkatheterisierung erfolgen, insbesondere, wenn eine Herzklappenstenose vorliegt. Eine stenotische (verengte) Herzklappe kann manchmal mit einer sogenannten Ballonvalvuloplastie gedehnt werden. Dabei wird ein Katheter mit einem Ballon an der Spitze in die verengte Arterie eingeführt und bis zum Herzen hochgeschoben. Ist er in der defekten Klappe angelangt, wird der Ballon so aufgeblasen, dass er die Klappensegel voneinander trennt. Hierfür ist keine Vollnarkose erforderlich und der Patient kann sich schnell wieder erholen.

Es gibt zwei Arten von Klappenersatz:

Einen mechanischen Typ

Bioprothese (Herzklappe vom Schwein oder einer Kuh)

Mechanische Klappen haben eine langjährige Haltbarkeit. Aber die Träger müssen für den Rest ihres Lebens das Antikoagulans Warfarin einnehmen, um der Bildung von Blutgerinnseln in der Klappe vorzubeugen. Die Einnahme eines Antikoagulans erhöht das Risiko einer Person für spontane Blutungen, wie z. B. im Gehirn (siehe Überblick über hämorrhagische Schlaganfälle). Bioprothetische Klappen sind nur begrenzt haltbar und müssen nach 10 bis 12 Jahren ersetzt werden. Die Einnahme von Gerinnungshemmern (Antikoagulanzien) ist hier allerdings nur für 3 bis 6 Monate nach der Operation erforderlich, dennoch müssen Menschen mit einer bioprothetischen Klappe Aspirin einnehmen, um die Bildung von Blutgerinnseln zu vermeiden. Einige bioprothetische Klappen halten länger.

Künstliche Herzklappe Bild

Erkrankte Herzklappen sowie sämtliche Ersatzklappenarten sind anfällig für Infektionen. Menschen mit Ersatzklappen müssen in bestimmten Situationen (beispielsweise vor zahnärztlichen oder medizinischen Eingriffen) vorsorglich Antibiotika einnehmen, um bakteriellen Infektionen der Klappen (infektiöser Endokarditis) vorzubeugen.

Zudem können sich auf Ersatzklappen Blutgerinnsel bilden. Die Blutgerinnsel können die Klappe teilweise verschließen oder sich ablösen und durch den Blutstrom wandern, um Arterien in anderen Körperteilen zu verschließen (und z. B. einen Schlaganfall verursachen).

Ersatzklappen werden mittels Echokardiographie überwacht, indem man den Blutfluss durch die Klappen und den Rest des Herzens beobachtet.