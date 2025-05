Herzkatheterisierung und Koronarangiographie

Herzkatheterisierungen werden sehr häufig zur Diagnose und Behandlung verschiedener Herzkrankheiten eingesetzt. Bei der Herzkatheterisierung können das Blutvolumen, das ein Herz pro Minute auspumpt (Herzzeitvolumen), gemessen und angeborene Fehlbildungen des Herzens sowie Tumoren, die das Herz betreffen (z. B. Myxome), entdeckt und Gewebeproben (Biopsie) entnommen werden.

Herzkatheter Bild

Dieses Verfahren ist der einzige Weg, um den Blutdruck in jeder Herzkammer und in den großen Blutgefäßen, die vom Herzen zur Lunge führen, direkt zu messen.

Bei der Herzkatheterisierung wird ein dünner Katheter (ein kleiner beweglicher, hohler Kunststoffschlauch) in eine Arterie oder Vene am Hals, Arm oder in der Leiste/Oberschenkel durch ein Loch, das mit der Nadel gestochen wurde, eingeführt. Die Einstichstelle wird mit einem Lokalanästhetikum örtlich betäubt. Danach wird der Katheter durch die großen Blutgefäße in die Herzkammern und/oder die Koronararterien vorgeschoben. Das Verfahren wird im Krankenhaus durchgeführt und dauert 40 bis 60 Minuten.

Durch den Schlauch können verschiedene kleine Instrumente bis zur Katheterspitze vorgeschoben werden. Dazu gehören Geräte, um den Blutdruck in jeder Herzkammer und in den an das Herz anschließenden Blutgefäßen zu messen, um das Innere der Blutgefäße anzusehen oder Ultraschallbilder davon anzufertigen und um Blutproben aus verschiedenen Teilen des Herzens zu entnehmen oder um eine Gewebeprobe aus dem Herzinneren zur mikroskopischen Untersuchung (Biopsie) zu entnehmen. Häufige Verfahren, die mithilfe eines Katheters durchgeführt werden, sind unter anderem Folgende:

Koronarangiographie: Ein Katheter wird zum Einspritzen eines strahlenundurchlässigen Kontrastmittels in die Blutgefäße, die das Herz versorgen (Koronararterien), verwendet, damit diese auf den Röntgenaufnahmen sichtbar werden.

Ventrikulographie: Die Ventrikulographie ist eine Form der Angiographie, bei der zum Zweck von Röntgenaufnahmen ein strahlenundurchlässiges Kontrastmittel durch einen Katheter in die linke oder rechte Herzkammer gespritzt wird. Dabei kann der Arzt die Bewegung des linken und des rechten Ventrikels beobachten und Aufschluss über die Pumpleistung des Herzens erhalten. Auf Grundlage der Pumpleistung kann die Herzzeitvolumen (die Blutmenge, die bei jedem Herzschlag aus dem linken Ventrikel gepumpt wird), berechnet werden. Die Bewertung der Pumpleistung hilft dabei, die Schädigung des Herzens zu bestimmen.

Perkutane Koronarintervention (PCI): Über den Führungsdraht wird ein Ballonkatheter in eine verengte Koronararterie transportiert und der Ballon an der Spitze des Katheters wird aufgeblasen, um den verengten Bereich zu öffnen. Der Katheter wird in der Regel verwendet, um eine Drahtgitterröhre (einen sog. Stent) in die Arterie einzuführen, damit diese offen bleibt.

Valvuloplastie: Ein Katheter wird verwendet, um ein verengtes Herzventil zu öffnen.

Klappenersatz: Ein Katheter wird verwendet, um eine Herzklappe zu ersetzen, ohne dabei die alte Klappe zu entfernen oder eine Operation durchzuführen.

Wenn eine Arterie für das Einführen eines Katheters geöffnet wurde, muss die Einstichstelle nach der Entfernung aller Instrumente 10 bis 20 Minuten lang fest zusammengedrückt (komprimiert) werden. Die Kompression verhindert eine Nachblutung und einen Bluterguss. Gelegentlich blutet die Schnittstelle allerdings doch und hinterlässt einen großen Bluterguss, der über mehrere Wochen bestehen bleiben kann, aber fast immer von selbst wieder verschwindet. Alternativ können auch Nahtverschlusssysteme verwendet werden, um das durch den Katheter verursachte Loch in der Arterie zu schließen.

Das Einführen eines Katheters ins Herz kann Herzrhythmusstörungen verursachen, weshalb das Herz mittels Elektrokardiographie (EKG) überwacht wird. Gewöhnlich kann der Arzt den Herzrhythmus normalisieren, indem er die Lage des Katheters verändert. Bringt diese Maßnahme keine Besserung, wird der Katheter entfernt. Sehr selten kann bei Einführen eines Katheters eine Herzwand verletzt oder durchstochen werden; dann ist eine sofortige Operation notwendig, um die Wunde zu verschließen.

Die Herzkatheterisierung kann auf der rechten oder linken Seite des Herzens erfolgen.

Katheterisierung der rechten Seite des Herzens Die Katheterisierung der rechten Seite liefert Informationen über die rechten Herzkammern (rechten Vorhof und rechten Ventrikel) und die Trikuspidalklappe, die sich zwischen diesen beiden Kammern befindet. Außerdem kann damit die Menge an Blut beurteilt werden, die das Herz pumpt. Der rechte Vorhof erhält sauerstoffarmes Blut aus dem Körper von den Venen und die rechte Herzkammer pumpt dieses Blut in die Lunge, wo das Blut Sauerstoff aufnimmt und Kohlendioxid abgibt. Für diese Untersuchung wird der Katheter durch eine Vene eingeführt, gewöhnlich am Hals, im Arm oder in der Leistenbeuge. Die Rechtsherzkatheterisierung wird verwendet, um die Herzfunktion sowie anormale Verbindungen zwischen der linken und rechten Seite des Herzens zu erfassen und zu messen. Ärzte verwenden die Rechtsherzkatheterisierung zur Beurteilung von Patienten für eine Herztransplantation, für das Einsetzen eines Geräts, das die Blutpumpfunktion unterstützt, oder zur Diagnose und Behandlung von pulmonaler Hypertonie (Lungenhochdruck) oder Herzinsuffizienz. Eine Katheterisierung der Lungenarterie, bei der ein Ballon an der Katheterspitze durch den rechten Vorhof und die rechte Herzkammer in die Lungenarterie (die die rechte Herzkammer mit den Lungen verbindet) eingeführt wird, wird manchmal während der sogenannten Rechtsherzkatheterisierung (Katheterisierung der rechten Herzseite) bei bestimmten großen operativen Eingriffen und auf Intensivstationen durchgeführt.