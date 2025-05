Echokardiographie und andere Ultraschalluntersuchungen

Michigan Medicine at the University of Michigan

Eine Ultraschalluntersuchung ist eine Art der medizinischen Bildgebungsverfahren, bei der mit Schallwellen mit hoher Frequenz (Ultraschall) ein bewegtes Bild von inneren Organen und sonstigen Geweben erstellt wird. Eine Echokardiographie ist eine Ultraschalluntersuchung des Herzens.

Der Ultraschall des Herzens (Echokardiographie) ist eines der am häufigsten eingesetzten Verfahren für die Diagnose von Herzkrankheiten, weil das Verfahren ausgezeichnete Bilder liefert und folgende Eigenschaften hat:

Nichtinvasiv

Unschädlich

Relativ günstig

Vielseitig einsetzbar

Da bei der Ultraschalluntersuchung keine Röntgenstrahlen verwendet werden, gibt es auch keine Strahlenbelastung.

Mithilfe von Ultraschall werden auch Erkrankungen der Blutgefäße in anderen Körperbereichen diagnostiziert.

Die Echokardiographie kann eingesetzt werden, um herauszufinden, ob der Herzmuskel sich normal bewegt und wie viel Blut das Herz mit jedem Schlag pumpt. Außerdem können Anomalien an den Strukturen des Herzens entdeckt werden, beispielsweise schadhafte Herzklappen, Geburtsfehler (z. B. Löcher in den Wänden zwischen den Herzkammern) oder eine Vergrößerung der Herzwände und -kammern, wie sie bei Bluthochdruck, Herzinsuffizienz und Störungen der Herzmuskelwände (Kardiomyopathie) vorkommen.

Echokardiografie (Illustration) Bild

Eine weitere Untersuchungsmöglichkeit bietet die Echokardiographie bei einem Perikarderguss, bei dem sich Flüssigkeit zwischen den beiden Blättern des Herzbeutels (Perikard) ansammelt, sowie bei konstriktiver Perikarditis, bei der sich das Gewebe des Herzbeutels narbig verdickt. Eine Aortendissektion, ein spontaner Riss in den Schichten der Aortenwand, kann ebenfalls entdeckt werden.

Manchmal wird eine Echokardiographie als Teil eines Belastungstests durchgeführt.

Echokardiographie Bild LTH NHS TRUST/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Die Hauptformen der Ultrasonographie sind:

Zweidimensional

Dreidimensional

Doppler

Farbdoppler

Bildgebende Verfahren zur Bestimmung der Verformung

Das zweidimensionale Ultraschallverfahren ist die am häufigsten verwendete Methode; hierbei erzeugt der Computer realistische zweidimensionale „Schnittbilder“. Zusammengesetzt ergeben die Schnittbilder dann eine dreidimensionale Struktur.

Die Doppler-Sonographie stellt Richtung und Geschwindigkeit des Blutflusses und Turbulenzen aufgrund verengter oder verschlossener Blutgefäße dar.

Bei der Farbdoppler-Sonographie werden die verschiedenen Richtungen des Blutflusses in verschiedenen Farben dargestellt.

Zur Diagnose von Erkrankungen des Herzens, der Arterien und Venen in Rumpf, Armen und Beinen werden die Doppler-Sonographie und die farbkodierte Doppler-Sonographie häufig angewendet. Da diese Untersuchungen die Strömungsrichtung und -geschwindigkeit in den Herzkammern und Herzgefäßen abbilden, helfen sie dem Arzt, die Struktur und die Leistungsfähigkeit dieser Bereiche zu beurteilen. Zum Beispiel kann er sehen, ob sich die Herzklappen richtig öffnen und schließen, ob und in welchem Maße sie in geschlossenem Zustand undicht sind und ob das Blut regelmäßig fließt. Abnormale Verbindungen zwischen einer Arterie und einer Vene oder zwischen den Herzkammern können ebenfalls entdeckt werden.

Bei den bildgebenden Verfahren zur Bestimmung der Verformung handelt es sich um eine Echokardiographie-Verfahrenstechnik, die mehr und mehr zum Einsatz kommt. Dabei wird die Veränderung der Bewegung des Herzmuskels gemessen. Mithilfe dieses Verfahrens können Herzerkrankungen diagnostiziert werden, bevor die Veränderungen mit einer herkömmlichen Echokardiographie sichtbar sind. Außerdem kann man damit zwischen unterschiedlichen Ursachen der Herzerkrankung unterscheiden und die Prognose bei einer Vielzahl von Herzerkrankungen, einschließlich Herzinsuffizienz, vorhersagen.