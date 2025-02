Endovaskuläre Stent-Grafts oder herkömmliche operative Reparatur

Medikamente zur Senkung des Bluthochdrucks

Bei den Betroffenen werden zur Überwachung des Aneurysmas und seiner Ausdehnung alle 6–12 Monate CT-Aufnahmen gemacht.

Die Patienten erhalten einen Betablocker, einen Kalziumkanalblocker oder ein anderes bluthochdrucksenkendes Mittel, um die Ausdehnung des Aneurysmas zu verlangsamen und das Risiko eines Risses zu senken. Raucher müssen unbedingt das Rauchen aufgeben.

Es ist viel besser, das thorakale Aortenaneurysma zu behandeln, bevor es reißt. Daher wird eine Reparatur empfohlen, sobald das Aneurysma auf 5,5 bis 6,0 cm angewachsen ist. Bei Patienten mit Marfan-Syndrom ist das Risiko einer Ruptur größer; bei ihnen wird schon bei kleineren Aneurysmen zur Operation geraten.

Die Wahl des Reparaturverfahrens hängt von vielen Faktoren ab, unter anderem davon, wie alt der Patient ist und in welchem Allgemeinzustand er sich befindet, sowie von der Anatomie der Aorta und des Aneurysmas. Im Allgemeinen sind Stent-Grafts die erste Wahl für thorakale Aortenaneurysmen, da dieses Verfahren ein nicht so großer Eingriff ist und kein Schnitt im Brustkorb durchgeführt werden muss, der schmerzhafter ist und länger braucht, bis er wieder verheilt ist. Eine offene Operation wird seltener vorgenommen und in der Regel nur dann, wenn ein Stent-Graft nicht für die Form der Aorta geeignet ist.

Ein endovaskulärer Stent-Graft ist ein hohler Schlauch aus Stoff, der umgeben ist von einem Metallnetz, der an den Abschnitt des Aneurysmas in der Aorta gesetzt werden kann. Für einen endovaskulären Stent-Graft wird ein langer dünner Draht durch die große Arterie in der Leiste (Arteria femoralis) und nach oben zu dem zerstörten Abschnitt der Aorta geschoben. Darauf wird der Stent-Graft über den Draht geschoben und bis zum Aneurysma in der Aorta vorgeschoben. Dann wird das Stent-Graft im beschädigten Abschnitt der Aorta geöffnet, sodass er einen stabilen Kanal für den Blutdurchfluss bildet. Der Stent bleibt dauerhaft im Körper. Diese Operation dauert 2 bis 4 Stunden, der Krankenhausaufenthalt ist normalerweise kürzer als der im Rahmen einer offenen Operation.

Während der Behebung eines thorakalen Aortenaneurysmas mit einem Stent-Graft liegt das Sterberisiko bei etwa 4 Prozent, steigt jedoch auf etwa 30 bis 50 Prozent bei Operation oder Stent-Graftreparatur eines gerissenen thorakalen Aneurysmas an. Ein unbehandelter Riss eines thorakalen Aortenaneurysmas ist immer tödlich.

Wenn die Ursache des Aneurysmas Syphilis oder eine andere Infektion ist, werden Antibiotika zur Behandlung der Infektion verabreicht. In der Regel muss das Aneurysma also repariert werden.