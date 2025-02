Skabies-Befall

Geisel School of Medicine at Dartmouth

Skabies (Krätze) ist ein Parasitenbefall der Haut, der durch Milben verursacht wird.

Milben verbreiten sich normalerweise von Person zu Person durch Körperkontakt.

Menschen mit Krätze leiden an starkem Juckreiz, sogar, wenn nur wenige Milben auf dem Körper nisten.

Die Diagnose von Krätze erfolgt durch Untersuchung der juckenden Bereiche und manchmal durch Betrachten von Hautabschabungsproben unter dem Mikroskop.

Zur Behandlung werden Permethrin oder Spinosad zum Auftragen auf die Haut oder Ivermectin zum Einnehmen angewendet.

Parasiten sind Organismen, die auf oder in einem anderen Organismus (dem Wirt) leben und diesen brauchen, um sich zu ernähren und zu überleben. Die Milben, die Krätze verursachen, sind Parasiten, da sie das Blut von Menschen saugen.

Krätze wird durch die Krätzmilbe Sarcoptes scabiei verursacht. Sie kommt weltweit vor. Die weibliche Milbe beißt in die oberste Hautschicht, bohrt in dieser Schicht Tunnel und legt ihre Eier in den Gängen ab. Die jungen Milben (Larven) schlüpfen innerhalb weniger Tage. Die Infektion verursacht intensiven, wahrscheinlich durch eine allergische Reaktion auf die Milben hervorgerufenen Juckreiz. (Siehe auch Milbenbisse.)

Die Parasiten werden durch körperlichen Kontakt schnell von Mensch zu Mensch übertragen, sodass oft die gesamte Familie betroffen ist. Auf Menschen nistende Milben können auf Infektionsträgern wie Handtüchern, Bettbezügen und Kleidung leben, von wo aus sie andere Menschen infizieren können. Allerdings können Milben fern vom menschlichen Körper nicht sehr lange überleben. Auf Tieren nistende Milben können sich auf Menschen ausbreiten und Juckreiz verursachen, leben aber nicht sehr lange und brauchen nicht behandelt zu werden. Krätze verursachende Milben werden in der Regel durch normale Reinigung und Pflege von Kleidung (Waschen in der Waschmaschine in heißem Wasser, gefolgt durch Trocknen in einem Heißtrockner oder Bügeln) abgetötet. Den Hauptrisikofaktor stellen Menschenansammlungen dar (wie in Schulen, Unterkünften, Wohnheimen und einigen Haushalten). Krätze ist nicht auf mangelnde Hygiene zurückzuführen.

Symptome eines Krätzmilbenbefalls Das deutlichste Zeichen für Milbenbefall ist intensiver Juckreiz, der nachts im Allgemeinen schlimmer wird. Die Milbengänge sind als bis zu einen Zentimeter lange dünne Linien, oft mit einem winzigen Knötchen – der Milbe - an einem Ende, auf der Haut zu erkennen. Häufig führt das Kratzen der juckenden Milbengänge zu einer bakteriellen Infektion der Haut (einer so genannten sekundären Infektion). Manchmal sind nur die winzigen Knötchen zu sehen, von denen viele wegen des Juckreizes aufgekratzt werden. Die Knötchen können überall am Körper auftreten, auch die Brüste und der Penis sind hier keine Ausnahme. Die Knötchen treten bei Erwachsenen nicht im Gesicht auf. Die Knötchen treten zuerst zwischen den Fingern, an den Handgelenken, den Innenseiten der Ellenbogen, an den Unterarmen, entlang der Taille oder an den Gesäßhälften auf. Im Laufe der Zeit sind die Gänge immer schwerer zu erkennen, da sie schnell von Entzündungen verdeckt werden, die durch das Kratzen entstehen. Menschen in warmen Klimazonen entwickeln kleine rote Knötchen mit wenigen Gängen. Bei Menschen mit dunkler Hautfarbe kann Krätze feste, erhabene Stellen hervorrufen. Bei Kleinkindern können die Handflächen, die Fußsohlen und die Kopfhaut betroffen sein, insbesondere hinter den Ohren. Bei älteren Erwachsenen kann Krätze starkes Jucken, aber nur leichte Hautsymptome verursachen, wodurch die Diagnose für Ärzte erschwert wird. Bilder von Krätze Skabies an den Fingern Auf diesem Foto sind durch Skabies verursachte Pusteln an den Falten zwischen den Fingern zu sehen. Bild mit freundlicher Genehmigung der Public Health Image Library der Centers for Disease Control and Prevention. Krätze (Skabies) Das Kind auf diesem Foto weist Kratzer und kleine rötliche Knötchen auf, die sich auf dem Unterarm und der Handfläche sowie in den Hautfalten des Handgelenks häufen. Dieser Befund ist typisch für Skabies (Krätze). Die Gänge sind 1,25 Zentimeter lange verkrustete Knötchen in den Hautfalten des Handgelenks und an anderen Stellen. ... Erfahren Sie mehr Foto mit freundlicher Genehmigung von Dr. med. Karen McKoy. Skabies bei einem Säugling (Krätze) Auf diesem Foto sind erhabene Bereiche mit Skabies an den Fußsohlen eines Säuglings zu sehen. © Springer Science+Business Media Skabies an den Fingern Auf diesem Foto sind durch Skabies verursachte Pusteln an den Falten zwischen den Fingern zu sehen. Bild mit freundlicher Genehmigung der Public Health Image Library der Centers for Disease Control and Prevention. Krätze (Skabies) Das Kind auf diesem Foto weist Kratzer und kleine rötliche Knötchen auf, die sich auf dem Unterarm und der Handfläche sowie in den Hautfalten des Handgelenks häufen. Dieser Befund ist typisch für Skabies (Krätze). Die Gänge sind 1,25 Zentimeter lange verkrustete Knötchen in den Hautfalten des Handgelenks und an anderen Stellen. ... Erfahren Sie mehr Foto mit freundlicher Genehmigung von Dr. med. Karen McKoy. Skabies bei einem Säugling (Krätze) Auf diesem Foto sind erhabene Bereiche mit Skabies an den Fußsohlen eines Säuglings zu sehen. © Springer Science+Business Media Zu den Menschen, bei denen es zu einem schweren Befall kommen kann (bezeichnet als verkrustete Skabies oder norwegische Skabies), gehören: Menschen mit geschwächtem Immunsystem (hervorgerufen durch das humane Immunschwächevirus [HIV], Blutkrebs oder die chronische Anwendung von Kortikosteroiden oder anderen Arzneimitteln, die das Immunsystem unterdrücken)

Menschen mit starken körperlichen Einschränkungen oder einer geistigen Behinderung

Ureinwohner Australiens (Aborigines) Bei einem schweren Befall entstehen große Bereiche verdickter und verkrusteter Haut (insbesondere an den Handflächen und den Fußsohlen bei Erwachsenen und an der Kopfhaut bei Kindern), die nicht jucken. Borkenkrätze (Scabies crustosa oder Norwegische Scabies) Einzelheiten ausblenden Auf diesem Foto ist die Borkenkrätze bei einem Patienten mit HIV-Infektion (humanes Immundefizienz-Virus) zu sehen. © Springer Science+Business Media Gepflegte Krätze ist eine andere Form von Skabies, die bei Menschen auftritt, die über längere Zeit topische Kortikosteroide anwenden. Diese ist manchmal schwer zu erkennen, weil sie anders als die üblichen Formen von Skabies aussieht, und die Milben ggf. schwer zu finden sind.

Diagnose eines Krätzmilbenbefalls Untersuchung durch den Arzt

Abschabung einer Hautprobe von den Milbengängen Normalerweise sind der Juckreiz und die sichtbaren Gänge und Knötchen für die Diagnose von Krätze ausreichend. Manchmal verwendet man eine Lupe, um die betroffenen Hautpartien zu vergrößern und die Gänge sichtbar zu machen. Zum Nachweis der Milben, der Eier oder des Milbenkots kann oftmals eine Hautprobe von den Gängen oder Knötchen abgeschabt und mikroskopisch untersucht werden.