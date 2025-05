Symptome der Hand-und-Fuß-Dermatitis sind unter anderem Rötung, Schuppung und Verdickung der Haut an Händen und Füßen. Diese Symptome können zu juckenden kleinen Bläschen oder großen Blasen an den Handflächen, an den Seiten der Finger oder an den Fußsohlen fortschreiten. Diese Blasen können platzen, was zu nässenden Wunden und Krustenbildung führt. Die Blasen können das erste Symptom sein, das bemerkt wird.

Die Symptome können kommen und gehen. Die Haut kann sich infizieren (zum Beispiel durch Bakterien oder Pilze).