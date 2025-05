Staphylokokken-Schälsyndrom

Die Symptome des staphylogenen Lyell-Syndroms beginnen kurz nach der Entwicklung einer Staphylokokkeninfektion wie Impetigo. Die Symptome von Impetigo werden jedoch oft erst festgestellt, wenn sich das SSS-Syndrom bereits entwickelt.

Meist liegt diese Stelle bei Neugeborenen im Windelbereich oder am Nabelstumpf.

Bei älteren Kindern ist das Gesicht am häufigsten durch die Infektion betroffen.

Bei Erwachsenen kann die Infektion überall am Körper ausbrechen.

Bei allen Menschen mit dieser Infektion rötet sich die Haut rund um die verkrustete Wunde und schmerzt innerhalb 1 Tages. Die Haut kann extrem berührungsempfindlich sein und eine faltige Konsistenz wie die eines Papiertaschentuchs haben.

Andere große Hautbereiche, die sich nicht in der Nähe der ursprünglichen Infektionsstelle befinden, röten sich und bilden große, dünne Blasen, die leicht aufplatzen und sich ablösen. Blasen entstehen häufig dort, wo Reibung entsteht, etwa in Hautfalten, und an Gesäß, Händen und Füßen.

Kleinkind mit Staphylococcal Scalded Skin Syndrome (SSS-Syndrom) Einzelheiten ausblenden Das SSS-Syndrom tritt fast ausschließlich bei kleinen Kindern auf. Die Haut bildet Blasen und löst sich dann ab, oftmals großflächig. Foto mit freundlicher Genehmigung von Dr. med. Thomas Habif.

Erwachsene Person mit Staphylococcal Scalded Skin Syndrome (SSS-Synd... Einzelheiten ausblenden Auf diesem Bild ist das SSS-Syndrom mit oberflächlicher Hautablösung aufgrund einer Infektion mit Staphylococcus aureus zu sehen. Dieses Syndrom ist bei Erwachsenen selten, kann aber bei immungeschwächten Menschen oder bei Nierenversagen oder anderen chronischen Erkrankungen auftreten. DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Die Oberhaut beginnt danach sich schnell, häufig bereits bei leichter Berührung oder sanftem Druck und oft in großen Flächen abzuschälen. Die abgeschälten Bereiche sehen häufig verbrüht aus. Innerhalb von zwei oder drei Tagen können unter Umständen große Teile der Hautoberfläche betroffen sein und die betroffene Person eventuell mit Fieber, Schüttelfrost und Schwächeanfällen krank werden. Mit dem Verlust der schützenden Hautbarriere können nun auch andere Bakterien und Krankheitserreger leicht in den Körper eindringen und in diesem Bereich sowie anderswo Infektionen verursachen, die sich manchmal über den Blutkreislauf im ganzen Körper verbreiten können (Sepsis). Der Körper kann sehr große Flüssigkeitsmengen verlieren, was durch das Nässen und die Verdampfung bedingt ist und zur Dehydratation führt.