Nasennebenhöhlenentzündung

Eine Nebenhöhlenentzündung wird als akut bezeichnet, wenn sie in weniger als 30 Tagen vollständig geheilt ist. Eine akute Nebenhöhlenentzündung wird bei Menschen mit einem normal funktionierenden Immunsystem in der Regel durch eine Virusinfektion verursacht.

Manche akuten Nebenhöhlenentzündungen werden durch Bakterien verursacht. Es kommt häufig zu einer Infektion, weil die Öffnungen der Nebenhöhlen versperrt sind. Meist ist eine Virusinfektion der oberen Atemwege wie eine Erkältung die Ursache. Bei einer Erkältung genügt es oft, dass die Nasenschleimhaut anschwillt, um die Nebenhöhlen zu verschließen. Da die Luft in den Nebenhöhlen ins Blut übergeht, sinkt der Druck in den Nebenhöhlen ab, was zu Schmerzen und Abziehen von Flüssigkeit in die Nebenhöhlen führt. Diese Flüssigkeit ist ein Nährboden für Bakterien. Weiße Blutkörperchen sowie mehr Flüssigkeit treten zur Bekämpfung der Bakterien in die Nebenhöhlen. Dieser Einstrom erhöht den Druck und verursacht größere Schmerzen.

Durch Allergien kann die Nasenschleimhaut zudem so zuschwellen, dass die Ausgänge der Nebenhöhlen verstopfen. Bei einer schiefen Nasenscheidewand kommt es außerdem leichter zu verstopften Nebenhöhlen.