Einführung in Erkrankungen von Nase und Nasennebenhöhlen

Der obere Teil der Nase besteht hauptsächlich aus Knochen. Der untere Teil wird durch Knorpel unterstützt. In der Nase befindet sich ein Hohlraum, die Nasenhöhle, die von einer dünnen Schicht aus Knochen und Knorpel, der Nasenscheidewand (Septum), in zwei Räume unterteilt wird. In den Gesichtsknochen befinden sich die Nasennebenhöhlen. Diese bestehen aus Hohlräumen und öffnen sich in die Nasenhöhle (siehe Nase und Nasennebenhöhlen).

Aufgrund ihrer vorstehenden Lage ist die Nase besonders verletzungsgefährdet, zum Beispiel durch Brüche. Bakterielle Naseninfektionen, Nasenbluten, in die Nase eingeführte Gegenstände und Polypen können die Nase ebenfalls beeinträchtigen. Die Schleimhaut der Nase kann sich entzünden (Rhinitis). Diese Entzündung kann sich auf die Auskleidung der Nebenhöhlen ausbreiten (Rhinosinusitis).