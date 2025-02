Eine Blutung aus dem hinteren Bereich der Nase ist schwieriger zu stoppen und kann lebensbedrohlich sein. Bei dieser Form von Nasenbluten lässt sich die Blutung nicht durch Zusammendrücken der Nasenflügel stoppen. Dies führt nur dazu, dass das Blut in den Rachen fließt, anstatt aus der Nase. Der Arzt kann in einem solchen Fall einen speziell geformten Ballon in die Nase einführen und aufblasen, um Druck auf die Blutungsstelle auszuüben. Dieses Verfahren und andere Arten von Nasentamponaden sind allerdings sehr unangenehm und behindern die Atmung. Normalerweise erhält der Patient intravenös ein Beruhigungsmittel, bevor ein solcher Ballon oder ein Tampon eingesetzt wird. Wenn die Blutung auf solche Art gestoppt werden musste, wird der Patient ins Krankenhaus eingewiesen und mit Sauerstoff und Antibiotika versorgt, damit sich die Nebenhöhlen und das Mittelohr nicht entzünden. Die Tamponade bleibt 4 bis 5 Tage an Ort und Stelle. Dieses Verfahren verursacht ein unangenehmes Gefühl, das jedoch mit Behandlungen gelindert werden kann.

Wenn der Ballon oder die Tamponade nicht die erwartete Wirkung zeigt, muss das blutende Gefäß direkt verschlossen werden. Der Arzt führt in der Regel einen operativen Eingriff durch, bei dem ein Endoskop zur Untersuchung des Inneren der Nasennebenhöhlen (Sinus) verwendet wird. Mit dem Endoskop kann der Arzt die größere Arterie erreichen, die das blutende Gefäß versorgt, und mit einer Klemme verschließen. Gelegentlich wird auch ein kleiner Katheter unter Röntgensicht durch die Blutgefäße bis zur Blutungsstelle vorgeschoben und eine Substanz gespritzt, die das blutende Gefäß verschließt (Embolisation).