Eine Kehldeckelentzündung, die von Haemophilus influenzae Typ B verursacht wurde, kann mit dem Impfstoff Haemophilus influenzae Typ B (Hib) wirksam verhindert werden.

Bei der Behandlung einer Kehldeckelentzündung stellt der Arzt sicher, dass die Atemwege des Patienten offen sind. Die Kinder werden in den Operationssaal gebracht. Dort wird ein Atemschlauch aus Kunststoff durch den Mund in die Luftröhre eingeführt (orotracheale Intubation). Der Schlauch verhindert, dass die Luftröhre zuschwillt. Bei Erwachsenen, die Atembeschwerden haben, wird ebenfalls ein solcher Schlauch gelegt, besonders wenn die Atemwege stark blockiert sind. Allerdings brauchen Erwachsene, die keine Schwierigkeiten beim Atmen haben, unter Umständen keinen Atemschlauch und werden dafür auf einer Intensivstation sorgfältig überwacht. Der Beatmungsschlauch wird in der Regel höchstens für 60 Stunden benötigt.

Falls kein Atemschlauch eingeführt werden kann, kann ein temporärer Luftröhrenschnitt durchgeführt werden, durch den der Betroffene durch ein Loch in der Luftröhre atmen kann.

Alle Erwachsenen und Kinder mit Kehldeckelentzündung erhalten Antibiotika (z. B. Ceftriaxon). Antibiotika können je nach den Befunden der Bakterienkultur gewechselt werden.