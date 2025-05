Gegenstände im Ohr

Fremdkörper im Ohr können vom Arzt mit Wasser oder einer Salzlösung herausgespült oder unter Sog, mit einer Pinzette oder mit anderen Instrumenten entfernt werden. Wenn sich der Fremdkörper nicht einfach entfernen lässt, muss die betroffene Person sehr wahrscheinlich an einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt überwiesen werden. Der Fremdkörper darf nicht weiter in den Gehörgang hineingedrückt werden, da dies schwere Schädigungen verursachen kann. Ein Insekt lässt sich entfernen, indem ein Betäubungsmittel oder etwas Mineralöl in das Ohr geträufelt wird. Dies tötet das Insekt und erleichtert die Entfernung. Das Anästhetikum lindert auch die Schmerzen. Jüngere und sehr ängstliche Kinder müssen vor dieser Prozedur manchmal erst ein Beruhigungsmittel oder sogar eine Vollnarkose erhalten.

Spitze Gegenstände wie Bleistifte können das Trommelfell durchstoßen (perforieren, siehe Trommelfellperforation). In diesem Fall muss ein Spezialist aufgesucht werden. Meist heilt die Verletzung jedoch allmählich von selbst und hat keinen Hörverlust zur Folge.