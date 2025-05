Stimmbandlähmung

Operation

Bei einseitiger Lähmung kann die gelähmte Stimmlippe operativ in die beste Lage für eine natürlichere Sprechweise gebracht werden (Thyroplastik). Bei der Operation kann in der Nähe der gelähmten Stimmlippe ein einstellbarer Abstandshalter eingesetzt werden. Eine Alternative ist die Injektion eines Wirkstoffs in die gelähmte Stimmlippe, um die Stimmlippen näher zusammenzubringen, die Stimme zu verbessern und Aspiration zu verhindern.

Sind beide Seiten betroffen, ist es schwieriger, die Luftröhre offen zu halten. Mitunter ist eine Tracheotomie erforderlich, ein chirurgischer Eingriff, der die Luftröhre durch den Hals hindurch öffnet. Dieser Luftröhrenschnitt kann dauerhaft angelegt sein oder nur bei Infektionen der oberen Atemwege genutzt werden. Manchmal kann eine Reinnervationsoperation (Reparatur der Nerven zu den Stimmbändern) beim Sprechen, Atmen und Schlucken helfen.

Bei der sogenannten Arytenoidektomie werden die Stimmlippen dauerhaft getrennt, um die Luftröhre zu öffnen. Diese Operation kann die Stimmqualität beeinträchtigen.

Die Entfernung eines Teils einer oder beider Stimmlippen per Laser wird gegenüber der Arytenoidektomie bevorzugt und hilft, die Luftröhre zu erweitern. Wenn die Operation komplikationslos verläuft, kann sie eine Tracheotomie überflüssig machen und eine zufriedenstellende Stimmqualität erhalten.