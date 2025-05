Entwicklungsbedingte Fehlbildungen des Außenohrs

Eine Atresie des Gehörgangs ist eine teilweise oder vollständige Fehlbildung des Gehörgangs. Das Fehlen des Gehörgangs geht gewöhnlich mit einem fehlenden Trommelfell und der Unterentwicklung des Mittelohrs und der Mittelohrknochen (Hammer, Amboss und Steigbügel) einher. Kinder mit Gehörgangsatresie sind schwerhörig, weil der Schall nicht effizient genug in das Mittelohr und Innenohr transportiert (geleitet) wird. Gewöhnlich ist das Innenohr (die Hörschnecke) bei den betroffenen Kindern nicht beeinträchtigt und normal entwickelt.

Bei einigen Kindern kann man den Gehörgang operativ öffnen, ein Trommelfell nachbilden und den natürlichen schallleitenden Weg des Gehörgangs und Mittelohrs zum gesunden Innenohr wiederherstellen. Obwohl die operative Korrektur einer Atresie des Gehörgangs, eine sogenannte Kanalplastik, das Hörvermögen verbessern kann, führt sie selten zu einer normalen Hörfähigkeit aller Tonlagen (Frequenzen).

Knochenleitungshörgeräte können ebenfalls zur Behandlung einer Atresie des Gehörgangs verwendet werden. Diese Geräte leiten den Schall durch die Vibration der Schädelknochen an das Innenohr. Diese Hörgeräte werden an hartem Metall oder einem weichen Band, das fest um den Kopf herum getragen wird, befestigt. Ein Knochenleitungshörgerät ist für eine normale Entwicklung der Sprach- und Sprechfähigkeit von Kindern mit beidseitiger Atresie des Gehörgangs wichtig.

Spezielle implantierbare knochenverankerte Geräte erfreuen sich als Alternative zu Knochenleitungshörgeräten, die an harten oder weichen Bändern getragen werden, zunehmender Beliebtheit. Diese Geräte werden mithilfe von Titanschrauben oder Magnetplatten, die chirurgisch im Schädelknochen verankert werden befestigt (daher die Bezeichnung „knochenverankertes“ Hörgerät). In den USA genehmigte die US-amerikanische Lebens- und Arzneimittelbehörde (Food and Drug Administration, FDA) diese operativ eingesetzten Geräte für Kinder ab 5 Jahren.

Ein wesentliches Merkmal dieser Geräte ist, dass sie zur effizienten Schallübertragung an das Innenohr in engem Kontakt mit dem Schädelknochen stehen müssen.