Symptome bei tödlich verlaufenden Krankheiten

Das Gefühl von Trauer, wenn das Ende des Lebens naht, ist eine natürliche Reaktion, doch diese Trauer ist nicht mit einer Depression gleichzusetzen. Depressive Menschen haben meist kein Interesse an ihrer Umwelt, sehen nur die Schattenseiten des Lebens oder sind emotionslos. Psychologische Unterstützung und die Möglichkeit, über seine Sorgen und Ängste zu sprechen, sind oftmals die besten Ansätze. Ein qualifizierter Sozialarbeiter, Arzt, Pfleger oder Seelsorger kann beim Umgang mit diesen Ängsten helfen. Sterbende und ihre Angehörigen sollten mit dem Arzt über solche Gefühle sprechen, damit die Depression diagnostiziert und behandelt werden kann. Die Behandlung umfasst gewöhnlich Medikamente und psychologische Beratung und ist selbst in den letzten Lebenswochen oft erfolgreich, was bedeutet, dass der Patient mehr von seinem letzten Lebensabschnitt hat.

Angst geht über die üblichen Sorgen hinaus: Angst bedeutet, man ist so besorgt und bekümmert, dass es sich negativ auf Alltagsaktivitäten auswirkt. Angst kann entstehen, wenn sich der Patient schlecht informiert oder überfordert fühlt. In diesem Fall kann es hilfreich sein, den Betreuer um mehr Informationen oder Unterstützung zu bitten. Menschen, die in Stresssituationen zu Ängsten neigen, sind auch in der Sterbephase anfälliger für Ängste. Strategien, die sich in der Vergangenheit als hilfreich erwiesen haben – einschließlich Beschwichtigung, Medikamente und Umleiten der Sorgen in produktive Aufgaben –, können auch in der Sterbephase helfen. Sterbende, die unter Angstzuständen leiden, sollten sich psychologisch beraten lassen und müssen eventuell angstlösende Medikamente einnehmen.