Der Prozess des Sterbens

Eine Prognose ist eine Vorhersage über den möglichen Verlauf und Ausgang einer Krankheit oder die Wahrscheinlichkeit einer Erholung von der Krankheit. Schwerkranke Patienten und ihre Familien haben jedoch Anspruch auf möglichst umfassende Informationen und eine möglichst realistische Prognose. Eine Prognose kann Aufschluss über den wahrscheinlichen Sterbeprozess geben und dabei helfen, abzuschätzen, wann der Tod eintreten wird, kann aber keinen genauen Zeitrahmen liefern. Medizinische Fachkräfte geben manchmal eine Schätzung ab, wie lange eine Person wahrscheinlich noch leben wird. Für eine Hospizunterbringung ist z. B. Voraussetzung, dass dem Patienten nur noch weniger als 6 Monate zum Leben bleiben.

Die Symptome verlaufen je nach Krankheit unterschiedlich. Bei manchen Krebskranken lassen Energie, Körperfunktionen und Wohlbefinden beispielsweise oft erst in den letzten ein oder zwei Monaten vor dem Tod deutlich nach. Der Mensch verfällt dann sichtlich, und allen wird klar, dass der Tod naht. Andere Krankheiten, etwa Alzheimer-Krankheit, Leberversagen und Nierenversagen können von Beginn an mit einem schrittweisen Abbau der Kräfte einhergehen, doch manchmal lässt sich die Geschwindigkeit des Verfalls nicht vorhersehen. Schwere Herzerkrankungen und die chronisch obstruktive Lungenkrankheit verursachen einen langsamen Verfall des Körpers mit Episoden, die eine gravierende Verschlechterung der Krankheit markieren. Diesen Episoden folgt oft eine Verbesserung des Zustands, der Tod kommt jedoch häufig nach einer solchen Episode oder Verschlechterung, die innerhalb von wenigen Tagen eintritt, in denen der Patient stabil war. Manchmal leben Schwerkranke noch Monate oder Jahre und weitaus länger, als für möglich gehalten wurde. Andere Menschen sterben schneller als erwartet.