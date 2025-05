Der Patient hat ein Recht auf Informationen über mögliche Vor- und Nachteile der Behandlung und alternative Behandlungen und er hat das Recht, in eine medizinische Behandlung einzuwilligen oder diese abzulehnen. Vor einer invasiven Untersuchung oder medizinischen Behandlung müssen die Ärzte die Zustimmung des Patienten in Form einer fundierten und freiwilligen Einverständniserklärung einholen. Dieses Verfahren bezeichnet man als Einwilligungserklärung. (Siehe auch Überblick über rechtliche und ethische Fragen in der medizinischen Versorgung.)

Die Einwilligungserklärung umfasst auch ein Gespräch zwischen dem Patienten und dem Arzt. Der Patient sollte ermutigt werden, Fragen über seinen Zustand und seine Behandlungsoptionen zu stellen. Die Ärzte sollten Fakten und Erkenntnisse mitteilen und zugleich Unterstützung und Beratung anbieten. Der Arzt sollte die Informationen so präsentieren, dass der Patient sie verstehen kann. Zudem muss er dem Patienten die Vor- und Nachteile der Behandlung klar und eindeutig vermitteln. In den Vereinigten Staaten verlangt das Gesetz, dass Ärzte vertretbare Anstrengungen unternehmen, sich mit Patienten ausreichend zu verständigen, die die Landessprache nicht sprechen oder die ein anderes Kommunikationsproblem haben.

Immer häufiger verwenden medizinische Fachkräfte Entscheidungshilfen für Patienten (patient decision aids, PDAs), um medizinische Informationen zu vermitteln. Medizinische Entscheidungshilfen umfassen aufklärende Literatur mit Grafiken, Fotos und Diagrammen, Entscheidungsraster, Videos, webbasierte interaktive Programme, wie z. B. Programme, bei denen man Fragen stellen stellen und Feedback geben kann. Medizinische Entscheidungshilfen können sogar ein strukturiertes persönliches Coaching umfassen. Menschen, die medizinische Entscheidungshilfen verwenden, können sich in ihren medizinischen Entscheidungen konfliktfreier fühlen.

Für eine Einwilligungserklärung muss der Patient im Wesentlichen folgendes verstanden haben:

Seinen aktuellen Gesundheitszustand einschließlich des wahrscheinlichen Krankheitsverlaufs, falls keine Behandlung erfolgt

Potenziell hilfreiche Behandlungen, einschließlich einer Beschreibung und Erklärung ihrer möglichen Vor- und Nachteile und Belastungen

In der Regel der fachliche Rat der medizinischen Fachkraft, über die beste Option

Ungewissheiten bezüglich der o. g. Fragen

In der Regel wird bei wichtigen medizinischen Entscheidungen vom Patienten ein Dokument unterschrieben, in dem das Gespräch zusammengefasst wird.

Wenn der Patient nicht in der Lage ist, eine Einwilligungserklärung abzugeben (einwilligungsunfähig ist), wendet sich der Arzt an die Person (den Bevollmächtigten), die in einer Vollmacht für medizinische Angelegenheiten genannt wird. Falls eine solche Vollmacht nicht vorliegt, kann sich der Arzt an einen anderen autorisierten stellvertretenden Entscheidungsträger wenden. Falls ein medizinischer Notfall vorliegt und kein autorisierter Entscheidungsträger sofort verfügbar ist, kommt der Grundsatz der mutmaßlichen Einwilligung zur Anwendung. Hierbei geht man davon aus, dass die Betroffenen der notwendigen Notfallbehandlung zustimmen, sofern sie diese nicht zuvor ausdrücklich abgelehnt haben.