Ärztlicher Kunstfehler

Personen können medizinische Fachkräfte verklagen, wenn sie glauben, dass sie geschädigt wurden. Dafür müssen bestimmte Klageansprüche vorliegen und bestimmte rechtliche Verfahren eingehalten werden. Für den Erfolg einer Klage wegen eines ärztlichen Kunstfehlers sind in der Regel Beweise für alle folgenden Sachverhalte erforderlich:

Die Versorgung genügte nicht dem gewöhnlichen Versorgungsstandard, der von vergleichbaren medizinischen Fachkräften unter vergleichbaren Umständen bereitgestellt würde.

Zwischen der medizinischen Fachkraft und der geschädigten Person bestand eine professionelle Beziehung.

Die Person wurde infolge einer Abweichung von der Standardversorgung verletzt.

(Siehe auch Überblick über rechtliche und ethische Fragen in der medizinischen Versorgung.)

Die Sorge von Ärzten, verklagt zu werden, übt Druck auf sie aus und veranlasst sie mitunter, auf eine Weise zu handeln, die nicht unbedingt im besten Interesse des Patienten ist. Um auch nur das kleinste Klagerisiko zu vermeiden, kann ein Arzt beispielsweise Untersuchungen oder Therapien anordnen, die mehr Nach- als Vorteile für den Patienten haben. Solche Praktiken werden als „Defensivmedizin“ bezeichnet. Zu den Risiken unnötiger Untersuchungen gehören z. B. Strahlenbelastung und mitunter falsche Untersuchungsergebnisse, die zu weiteren unnötigen Untersuchungen führen können, welche eventuell zu Komplikationen führen (etwa Verletzung und Strahlenbelastung), und sogar eine falsche Diagnose und unnötige Behandlung. Wenn die Wahrscheinlichkeit, ein behandlungswürdiges Problem zu entdecken, extrem gering ist, können die Risiken der Untersuchung überwiegen.

Der Patient sollte relative Vor- und Nachteile einer Untersuchung sowie einer vorgeschlagenen Behandlung immer mit seinem Arzt im Vorfeld erörtern. Die meisten Ärzte wissen, dass die beste Abwehr gegen Kunstfehlerklagen die Bereitstellung exzellenter medizinischer Versorgung und der Aufbau einer engen, vertrauensvollen und gemeinschaftlichen Beziehung zum Patienten ist.