Die Zelle wird oft als kleinste Einheit eines Lebewesens betrachtet. Sie besteht aus vielen noch kleineren Teilen, die alle eine bestimmte Aufgabe haben.

Jede menschliche Zelle ist von einer sogenannten Zellmembran umgeben, die ihr inneres Milieu aufrechterhält. Diese Membran ist jedoch nicht nur ein Sack, sondern trägt aktiv zum Leben einer Zelle bei. Die Membran steuert, welche Chemikalien und anderen Substanzen in die Zelle gelangen und wieder austreten können. Die Membran hat auch Rezeptoren, über die sich die Zellen untereinander erkennen. Die Rezeptoren reagieren zudem auf Substanzen, die vom Körper produziert werden, und auf Arzneimittel, die dem Körper verabreicht werden. Sie gestatten diesen Substanzen oder Arzneimitteln das Eindringen in oder Austreten aus einer Zelle (siehe Rezeptoren an Zellen). Reaktionen, die an den Rezeptoren ablaufen, verändern oder steuern oft die Zellfunktionen. Ein Beispiel dafür ist die Bindung von Insulin an Rezeptoren auf der Zellmembran, damit Glukose in die Zellen eindringen kann, was zur Regulierung des Blutzuckerspiegels beiträgt.

Die Zellmembran verfügt über zwei wesentliche Zellkompartimente:

Das Zellplasma

Der Zellkern

Das Zytoplasma enthält Bestandteile, die Energie verbrauchen und umwandeln und die Zellfunktionen durchführen.

Der Zellkern enthält das genetische Material der Zelle (Gene und Chromosomen), das alle Anweisungen für die Funktionsweise der Zelle enthält und die Zellteilung und Reproduktion steuert.

Mitochondrien sind winzige Strukturen im Zytoplasma jeder Zelle, die diese mit Energie versorgen.

In einem Mitochondrium Bild