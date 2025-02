Verringerte Libido bei Männern

Beratung

Manchmal Testosteronbehandlung

Ist die Ursache psychisch bedingt, können verschiedene Therapien, z. B. Verhaltenstherapien, helfen. Bei einer Paartherapie können Beziehungsprobleme überwunden werden. Männer sollten sich auch bewusst machen, inwieweit sich Stress auch auf körperliche Funktionen auswirken kann.

Bei niedrigem Testosteronspiegel kann Testosteron in Form eines Pflasters oder Gels, das auf der Haut angewendet wird, zugeführt werden. Außerdem sind Testosteron-Injektionen möglich. Früher ist man davon ausgegangen, dass diese Behandlungen das Risiko eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls leicht erhöhen, was durch die meisten Studien jedoch nicht bestätigt wurde. Eine Testosteronbehandlung wird nur dann empfohlen, wenn der Testosteronspiegel im Blut wirklich niedrig ist, in der Regel unter einem Wert von 300 ng/dl (am frühen Morgen). Scheint ein Medikament die Ursache für den niedrigen Testosteronspiegel zu sein, kann der Arzt die Behandlung mit einem alternativen Medikament in Betracht ziehen. Es ist anzumerken, dass die Testosteronbehandlung dazu führt, dass die Hoden ihre Funktion einstellen und im Laufe der Zeit verkümmern (Hodenatrophie). Das führt zu einer Verringerung/Einstellung der Spermienproduktion und dadurch zur Unfruchtbarkeit. Daher sollten Männer, die in der Zukunft Kinder zeugen möchten, nicht zusätzlich (exogen) Testosteron verabreicht bekommen.