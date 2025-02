Wachstum und Entwicklung bei Säuglingen und Kindern

Körperliches Wachstum bezieht sich auf die Zunahme der Körpergröße (Zunahme der Körperlänge oder -größe und des Gewichts) und der Größe von Organen. Von der Geburt bis zum Alter von 1 oder 2 Jahren wachsen Kinder sehr schnell. Nach diesem rasanten Wachstum während der Säuglings- und Kleinkindzeit verlangsamt sich das Wachstum bis zum Wachstumsschub bei Jugendlichen. Mit verlangsamtem Wachstum brauchen die Kinder weniger Kalorien, was den Eltern daran auffallen kann, dass der Appetit abnimmt. Bei zwei Jahre alten Kindern können sehr unterschiedliche Essgewohnheiten auftreten, die den Eltern manchmal Sorgen bereiten können. Manche Kinder scheinen gar nichts mehr zu essen und wachsen dennoch weiter. In der Tat essen sie normalerweise an einem Tag sehr wenig, holen das dann aber wieder auf, indem sie am nächsten Tag mehr essen.

Im Vorschul- und Grundschulalter verläuft das Längen- und Breitenwachstum gleichmäßig. Kinder zeigen in jedem Jahr ein meist ähnliches Wachstum, bis der nächste größere Wachstumsschub vor der Pubertät eintritt.

Verschiedene Organe wachsen unterschiedlich schnell. So erfahren die Geschlechtsorgane direkt nach der Geburt zwar einen kurzen Wachstumsschub, bleiben dann aber bis kurz vor der Geschlechtsreife (Pubertät) nahezu gleich. Das Gehirn dagegen wächst fast ausschließlich in den ersten Lebensjahren. Mit einem Jahr erreicht die Nierenfunktion Erwachsenenwerte.

Kinder, die anfangen zu laufen, haben eine besondere Körperhaltung – der Bauch wird vorgeschoben und der Rücken ins Hohlkreuz gedrückt. Es kann auch den Anschein haben, dass sie O-Beine haben. Mit etwa 3 Jahren nimmt die Muskelspannung zu und der Körperfettanteil sinkt, der Körper wirkt schlanker und muskulöser. In diesem Alter sind die meisten Kinder körperlich in der Lage, Darm und Blase zu kontrollieren.

Im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen wird das Wachstum des Kindes im Vergleich zu seinen Altersgenossen protokolliert und seine Gewichtszunahme im Verhältnis zu seiner Körpergröße ermittelt. Ab der Geburt bis zu einem Alter von 2 Jahren tragen Ärzte alle Wachstumsmesswerte in eine Tabelle ein, indem sie Standard-Wachstumstabellen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu Rate ziehen. In den USA verwenden Ärzte nach dem 2. Lebensjahr die Wachstumsmesswerte gemäß der Wachstumstabellen der amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (Centers for Disease Control and Prevention – CDC).

Länge und Größe Die Körperlänge wird bei Säuglingen gemessen. Die Körpergröße wird bei Kindern gemessen, die stehen können. Säuglinge werden auf dem Rücken auf eine geeignete Liegefläche, z. B. einen Messtisch, gelegt, und Kinder, die stehen können, werden mittels vertikalem oder stehendem Stadiometer gemessen. Im Allgemeinen wächst ein Kind bis zum Alter von 5 Monaten um ungefähr 30 Prozent, bis zum Alter von 12 Monaten sogar mehr als 50 Prozent. Säuglinge wachsen in der Regel ungefähr 25 Zentimeter im ersten Jahr. Nach 5 Jahren hat sich die Körpergröße ungefähr verdoppelt. Die meisten Jungen erreichen die Hälfte ihrer Erwachsenengröße im Alter von etwa 2 Jahren. Die meisten Mädchen erreichen im Alter von etwa 19 Monaten die Hälfte ihrer Erwachsenengröße. (Siehe auch die Wachstumstabellen für Kinder bis zum 2. Lebensjahr von der WHO und die Wachstumstabellen für Kinder und Jugendliche vom 2. bis 20. Lebensjahr von den CDC.)

Gewicht Ein voll ausgetragenes Neugeborenes verliert in den ersten Lebenstagen normalerweise zwischen 5 bis 8 Prozent seines Geburtsgewichts. Bis zum Ende der 2. Lebenswoche holen sie dieses Gewicht wieder auf. Nach dieser Phase legen Neugeborene in den ersten beiden Lebensmonaten in der Regel ungefähr 30 Gramm pro Tag und danach ein Pfund pro Monat zu. In der Regel verdoppelt der Säugling sein Geburtsgewicht bis zum 5. Lebensmonat und verdreifacht es bis zum Ende des 1. Lebensjahrs. Seit den 1980er Jahren werden in den USA immer mehr Kinder fettleibig (adipös), und die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit Adipositas ist heute nach wie vor hoch. Manche Kinder sind schon in jungen Jahren zu dick. Der Body Mass Index (BMI) ordnet Übergewicht und Fettleibigkeit ein. Die CDC haben daher Wachstumstabellen mit Angaben zum BMI für das Alter für Jungen und Mädchen mit einem sehr hohen BMI veröffentlicht. (Siehe auch die Wachstumstabellen für Kinder bis zum 2. Lebensjahr von der WHO und die Wachstumstabellen für Kinder und Jugendliche vom 2. bis 20. Lebensjahr von den CDC.)

Kopfumfang Der Kopfumfang eines Kindes wird an der breitesten Stelle gemessen. Der Arzt legt das Maßband über den Augenbrauen und Ohren an und führt es um den Hinterkopf. Diese Messung ist wichtig, weil die Kopfgröße die Größe des Gehirns widerspiegelt, und der Arzt kann anhand dieses Messwerts sagen, ob das Gehirn des Kindes normal wächst. Der Kopfumfang wird routinemäßig gemessen, bis das Kind 3 Jahre alt ist. Das Gehirn des Säuglings hat bei der Geburt etwa ein Viertel der Größe des von Erwachsenen und der Kopfumfang liegt bei ungefähr 35 Zentimetern. Am Ende des 1. Lebensjahrs hat das Gehirn 75 Prozent seiner erwachsenen Größe erreicht. Am Ende des 3. Lebensjahrs hat das Gehirn 80 Prozent seiner erwachsenen Größe erreicht. Am Ende des 7. Lebensjahrs hat das Gehirn 90 Prozent seiner erwachsenen Größe erreicht.

Zähne Der Zeitpunkt für den Zahndurchbruch ist unterschiedlich. Dies ist hauptsächlich erblich bedingt. Das Zahnen kann jedoch auch durch Erkrankungen verzögert werden, wie z. B. Rachitis, Hypopituitarismus, Schilddrüsenunterfunktion oder das Down-Syndrom. Die unteren Schneidezähne brechen im Allgemeinen im Alter von 5 bis 9 Monaten durch. Die oberen Schneidezähne brechen im Allgemeinen im Alter von 8 bis 12 Monaten durch. Im Durchschnitt haben Kinder im Alter von 12 Monaten 6 Zähne, mit 18 Monaten 12 Zähne, mit 2 Jahren 16 Zähne und mit 2,5 Jahren alle 20 Milchzähne. Im Alter zwischen 5 und 13 Jahren werden die Milchzähne durch bleibende Zähne ersetzt. Bei Mädchen kommen die bleibenden Zähne etwas früher als bei Jungen. Die durch einen Zahndurchbruch verursachten Symptome (wie Speichelfluss und Unruhe) werden als Zahnen bezeichnet. Tabelle Zahndurchbruch und Alter Tabelle