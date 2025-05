O- und X-Beine

Bei O-Beinen (auch „Genu varum“ genannt) wirken die Beine an den Knien nach außen gekrümmt, sodass diese weiter auseinander stehen als normal. Die Fehlstellung entsteht in der Regel durch die Stellung der Beine in der Gebärmutter vor der Geburt.

Diese Störung sieht man häufig bei Kleinkindern und sie gibt sich normalerweise ohne Behandlung, wenn das Kleinkind den 18. Lebensmonat erreicht hat. Wenn die O-Beinigkeit weiter besteht oder sich sogar verschlimmert, müssen die Ärzte Rachitis oder eine andere stoffwechselbedingte Knochenkrankheit ausschließen.

O-Beine (Genu Varum) Einzelheiten ausblenden Dieses Foto zeigt ein kleines Kind mit O-Beinen (Genu varum), insbesondere des linken Beins. Bei O-Beinen (Genu varum) sind die Knie voneinander weggedreht. DR. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Sie können die Blount-Krankheit vermuten, die durch ein Problem mit den Wachstumsfugen im Schienbein (Tibia) verursacht wird. Diese Krankheit kann ein Bein oder beide Beine betreffen. Meist tritt sie im ersten Lebensjahr auf. Sie kann sich jedoch auch im Jugendalter bei übergewichtigen Kindern entwickeln. Die Blount-Krankheit ist schwer frühzeitig zu diagnostizieren, weil das Problem möglicherweise nicht auf dem Röntgenbild zu erkennen ist. Die frühe Verwendung von Schienen oder Beinhilfen bei Kindern unter 3 Jahren bei der Blount-Krankheit kann von Nutzen sein. Bei älteren Kindern kann eine Operation durchgeführt werden.