Ein Besuch beim Arzt oder einem Verhaltenstherapeuten

Beschreibung des Verhaltens des Kindes (häufig von einem Elternteil oder Lehrer)

Die Diagnose der Störung wird aufgrund des Verhaltens des Kindes gestellt. Die Symptome oder das Verhalten müssen so ausgeprägt sein, dass ein normales Funktionieren in zwischenmenschlichen Beziehungen, in der Schule oder bei der Arbeit nicht möglich ist.

Außerdem wird das soziale Umfeld berücksichtigt. Wenn Fehlverhalten durch die Anpassung an ein konfliktreiches Umfeld entsteht (zum Beispiel in Kriegsgebieten oder Regionen mit politischen Unruhen), wird dies nicht als Verhaltensstörung betrachtet.

Der Arzt versucht auch andere psychische Erkrankungen oder eine Lernstörung, die die Kinder möglicherweise haben, zu identifizieren.