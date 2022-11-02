Morbus Köhler bezieht sich auf das Absterben (Nekrose) des Kahnbeins der Fußwurzel (ein Knochen des Fußrückens) aufgrund einer Durchblutungsstörung.

(Siehe auch Übersicht zu Knochenerkrankungen bei Kindern.)

Morbus Köhler zählt zu den Osteochondrosen, einer Gruppe von Störungen der Wachstumsfuge der Knochen, die auftreten, wenn das Kind sehr rasch wächst. Ärzte sind sich nicht sicher, was eine Osteochondrose verursacht, aber die Störungen scheinen erblich bedingt. Morbus Osgood-Schlatter, Morbus Perthes und die Scheuermann-Krankheit sind weitere Osteochondrosen.

Morbus Köhler wird durch eine schlechte Durchblutung des Kahnbeins der Fußwurzel verursacht. Die schlechte Durchblutung führt dazu, dass das Kahnbein abstirbt und in sich zusammenfällt. Wie es zu dieser schlechten Durchblutung kommt, ist nicht bekannt.

Sie betrifft gewöhnlich Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren (häufiger Jungen) und in der Regel nur einen Fuß. Der Fuß schwillt an und schmerzt, und das Fußgewölbe ist empfindlich. Belastungen und Gehen erhöhen die Beschwerden, und der Gang des Kindes ist gestört.

Fußknochen

Diagnose von Morbus Köhler Röntgenaufnahmen Röntgenbilder zeigen, dass das Kahnbein zunächst abgeflacht und verhärtet ist und später auseinander bricht, bevor es wieder heilt und sich zu Knochen verhärtet. Außerdem kann durch vergleichende Röntgenaufnahmen der betroffenen und nicht betroffenen Seite bestimmt werden, wie weit die Krankheit fortgeschritten ist.