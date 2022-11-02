(Siehe auch Übersicht zu Knochenerkrankungen bei Kindern.)
Morbus Köhler zählt zu den Osteochondrosen, einer Gruppe von Störungen der Wachstumsfuge der Knochen, die auftreten, wenn das Kind sehr rasch wächst. Ärzte sind sich nicht sicher, was eine Osteochondrose verursacht, aber die Störungen scheinen erblich bedingt. Morbus Osgood-Schlatter, Morbus Perthes und die Scheuermann-Krankheit sind weitere Osteochondrosen.
Morbus Köhler wird durch eine schlechte Durchblutung des Kahnbeins der Fußwurzel verursacht. Die schlechte Durchblutung führt dazu, dass das Kahnbein abstirbt und in sich zusammenfällt. Wie es zu dieser schlechten Durchblutung kommt, ist nicht bekannt.
Sie betrifft gewöhnlich Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren (häufiger Jungen) und in der Regel nur einen Fuß. Der Fuß schwillt an und schmerzt, und das Fußgewölbe ist empfindlich. Belastungen und Gehen erhöhen die Beschwerden, und der Gang des Kindes ist gestört.
Fußknochen
Diagnose von Morbus Köhler
Röntgenaufnahmen
Röntgenbilder zeigen, dass das Kahnbein zunächst abgeflacht und verhärtet ist und später auseinander bricht, bevor es wieder heilt und sich zu Knochen verhärtet. Außerdem kann durch vergleichende Röntgenaufnahmen der betroffenen und nicht betroffenen Seite bestimmt werden, wie weit die Krankheit fortgeschritten ist.
Behandlung von Morbus Köhler
Ruhe und Schmerzmittel
Manchmal ein Gips
Morbus Köhler dauert selten länger als 2 Jahre an. Wichtig sind Ruhe und Schmerzlinderung, während Überbelastung vermieden werden muss. Die Krankheit heilt normalerweise ohne Behandlung und ohne langfristige Folgen.
In ernsten Fällen kann es hilfreich sein, dass das Kind unter dem Knie einige Wochen einen Gehgips trägt, der unter dem Fußgewölbe richtig geformt ist. Krücken sind bei einem Gehgips häufig nicht nötig.